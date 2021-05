لعبة Among Us تصل إلى أجهزة PS5 وPS4 هذا العام لعبة Among Us تصل إلى أجهزة PS5 وPS4 هذا العام

بعد ثلاث سنوات من إطلاقه على أندرويد وiOS وويندوز وما يقرب من أربعة أشهر بعد وصوله إلى Nintendo Switch وتأكيد مايكروسوفت على وحدات تحكم Xbox، ستصل لعبة Among Us أخيرًا إلى PlayStation 4 وPlayStation 5.



وأعلنت الشركة عن إطلاق لعبة Among Us لكل من جهازي الألعاب خلال عرض حالة اللعب يوم أمس، حيث نشرت شركة "بينوس" أيضًا تغريدة تتعلق بنفس الشيء مع مقطع فيديو تشويقي يعطينا فكرة مبكرة عن إصدار PlayStation من اللعبة.



وستصل لعبة المنافسة الاجتماعية على PlayStation 4 وPlayStation 5 في وقت لاحق من هذا العام، ومن حيث الميزات، من المتوقع أن تتميز اللعبة بطريقة لعب وميزات متشابهة إلى حد ما، ففي البداية، قد تبدأ اللعبة بأربع خرائط فقط، وبصرف النظر عن هذا، ستدعم اللعبة أيضًا وضع اللعب المتقاطع ومتعدد اللاعبين عبر الإنترنت تمامًا مثل الأنظمة الأساسية الأخرى.

وستأتي نسخة PS5 من اللعبة أيضًا بمستحضرات تجميل حصرية تحمل طابع Ratchet & Clank والتي تتضمن جلدًا وقبعة، كما عرضت الشركة 16 دقيقة من اللعب في لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart الحصرية على PS5 خلال الحدث، لكن لم تؤكد الشركة أي تاريخ رسمي للإطلاق، لكن يمكنها توقع وصولها قريبًا على كلا الجهازين.