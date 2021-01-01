أعلن موقع يوتيوب YouTube، أنه بدأ في اختبار خيارا جديدا لعرض التعليقات، والذي سيعرض تعليقات المشاهدين في نقاط زمنية محددة ضمن التشغيل على الهاتف المحمول.
وبحسب ما ذكره موقع "social media today"، تمنح الميزة الجديدة مستخدمي "يوتيوب" طريقة سريعة لعرض التعليقات الموقوتة، حيث سوف تظهر تعليقات المشاهدين وفقا للوقت التي تم كتابة التعليق فيه، أثناء مشاهدة المستخدم لمقطع الفيديو على موقع مشاركة الفيديوهات عبر الإصدار المخصص للهواتف الذكية.
ونظرًا لأن الميزة في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي، لا يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من الوصول إلى الإصدار الجديد من تطبيق يوتيوب.
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التعليقات على موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية
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