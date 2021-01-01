

موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية

أعلن موقع يوتيوب YouTube، أنه بدأ في اختبار خيارا جديدا لعرض التعليقات، والذي سيعرض تعليقات المشاهدين في نقاط زمنية محددة ضمن التشغيل على الهاتف المحمول.



وبحسب ما ذكره موقع "social media today"، تمنح الميزة الجديدة مستخدمي "يوتيوب" طريقة سريعة لعرض التعليقات الموقوتة، حيث سوف تظهر تعليقات المشاهدين وفقا للوقت التي تم كتابة التعليق فيه، أثناء مشاهدة المستخدم لمقطع الفيديو على موقع مشاركة الفيديوهات عبر الإصدار المخصص للهواتف الذكية.



ونظرًا لأن الميزة في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي، لا يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من الوصول إلى الإصدار الجديد من تطبيق يوتيوب.

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وكما يمكن تشغيل التعليقات ذات الطابع الزمني من زر "الفرز" الموجود في الزاوية اليمني من قسم التعليقات أسفل مقطع فيديو في تطبيق يوتيوب المخصص للهواتف المحمولة.وبمجرد تفعيل الميزة الجديدة، سيبدأ موقع يوتيوب في عرض التعليقات فوق شريط التقدم في الجزء السفلي من الفيديو عبر الطوابع الزمنية، بطريقة مشابهة لميزة بتطبيق الموسيقي الشهير ساوند كلاود SoundCloud، والذي يعرض لمستخدميه تعليقات منبثقة فوق شريط التشغيل scrobble، والتي تكون عادة مرتبطة بأجزاء معينة من الأغنية أو بتفاعلات المستمعين عليها.