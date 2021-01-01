

إيرادات شركة تويتر تتجاوز التوقعات بزيادة عدد مستخدميها إيرادات شركة تويتر تتجاوز التوقعات بزيادة عدد مستخدميها

شاركت شركة تويتر Twitter، تقرير أرباحها للربع الأول من العام الحالي، والذي أظهر معدل نمو قاعدة مستخدمي المنصة خلال عاما كامل.



وبحسب ما ذكره موقع "digital information world"، أظهر تقرير الأرباح الربع سنوي لموقع "تويتر" عن نمو عدد مستخدمي المنصة النشطين يوميًا بمقدار 12 مليون مستخدم نشط، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي.



وفيما يتعلق بموضوع نمو المستخدمين، أوضح التقرير أن "تويتر" كان كان لديه في المتوسط 199 مليون مستخدم نشط يوميا، في الربع الأول من عام 2021، وقد تم تحديد نسبة نمو المستخدمين على أنها زيادة بنسبة حوالي 169 في مناطق الولايات المتحدة، وبنسبة 38 زيادة في المناطق الدولية.

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وكما أوضحت الشركة في التقرير أن الاستخدام اليومي النشط الذي يمكن تحقيق الدخل منه، نما بنسبة 13 % من الاستخدام في أمريكا فقط، وبينما نما موقع تويتر بشكل أسرع بزيادة 22 % من الاستخدام العالمي في الربع الأول من عام 2020، مع إظهار اليابان والهند نموًا قويًا وأكثر توسعًا، مما يساوى 162 مليون مستخدم.ويقابل النمو في عدد المستخدمين بزيادة مماثلة في الإيرادات التي جلبتها تويتر في هذا الربع، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول 1.04 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي.وكما صرحت الشركة في تقرير الأرباح أن نفقاتها قد نمت أيضًا في أقسام البحث والتطوير الخاصة بها بنسبة 25% وتضيف الآن ما يصل إلى ما مجموعه 125 مليون دولار، حيث تعمل الشركة على إطلاق ميزات جديدة مثل مساحات الصوت و "متابعة فائقة" جديدة خيارات لتوفير حوافز مالية للمبدعين.وقامت شركة التدوينات المصغرة حديثًا بالاستحواذ على منصة النشرات الإخبارية Revue وشركة البودكاست Breaker وشوقت لمجموعة من المنتجات الجديدة، وذكرت تويتر أن لديها أكثر من 6000 موظف تم تعيينهم في الشركة لجميع هذه الإجراءات التي تتم معالجتها.