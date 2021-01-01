

ارتفاع إيرادات الشركة المالكة لجوجل بنسبة 34% فى الربع الأول من 2021 ارتفاع إيرادات الشركة المالكة لجوجل بنسبة 34% فى الربع الأول من 2021

أعلنت شركة ألفابت Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل Google، ارتفاع الإيرادات بنسبة 34% لتصل إلى 55.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021، بينما بلغت الأرباح ما يقرب من 18 مليار دولار متجاوزة تقديرات المحللين، وقفز سهم شركة ألفابت قرابة 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق ليوم أمس الثلاثاء.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "ألفابت" عملاق صناعة التكنولوجيا بدأت في التطلع إلى اقتصاد ما بعد الوباء من خلال رصد بداية قوية في الإيرادات والأرباح بشكل مميز في الربع الأول من العام الجاري.



وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل إنه: "على مدار العام الماضي تحول الناس إلى استخدام عدد من خدمات جوجل والعديد من الخدمات عبر شبكة الإنترنت".

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وأوضح بيتشاي أن الأعمال السحابية لشركة جوجل قلصت خسائرها إلى 974 مليون دولار من 1.7 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، وزادت الإيرادات من الخدمات السحابية بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى أربعة مليارات دولار، موضحاً "تساعد خدماتنا السحابية الشركات الكبيرة والصغيرة على تسريع تحولاتها الرقمية".تطور تطبيق جوجلأعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل إضافة فئة جديدة منخفضة التكلفة إلى فئات الاشتراك في خدمة اتصالات الهاتف المحمول الافتراضية جوجل فاي، في إطار محاولات الشركة لجذب المزيد من العملاء بتقديم أسعار اشتراك مخفضة.وأطلقت جوجل على الاشتراك الجديد أسم "سيمبلي آن ليمتد" ويتيح فقط للمستخدمين اتصالات وإرسال الرسائل النصية ونقل البيانات بصورة غير محدودة.في المقابل لن يتيح هذا الاشتراك باعتباره الفئة الأولى في الاشتراكات خدمات الاتصالات الدولية ولا إمكانية نقطة الاتصال (هوت سبوت)، حيث سيتم توفير هذه المزايا في اشتراك الفئة الثانية التي تسمى "آن ليتمد بلس".