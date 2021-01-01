ارتفاع إيرادات الشركة المالكة لجوجل بنسبة 34% فى الربع الأول من 2021

ارتفاع إيرادات الشركة المالكة لجوجل بنسبة 34% فى الربع الأول من 2021
أعلنت شركة ألفابت Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل Google، ارتفاع الإيرادات بنسبة 34% لتصل إلى 55.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021، بينما بلغت الأرباح ما يقرب من 18 مليار دولار متجاوزة تقديرات المحللين، وقفز سهم شركة ألفابت قرابة 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق ليوم أمس الثلاثاء.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "ألفابت" عملاق صناعة التكنولوجيا بدأت في التطلع إلى اقتصاد ما بعد الوباء من خلال رصد بداية قوية في الإيرادات والأرباح بشكل مميز في الربع الأول من العام الجاري.
وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل إنه: "على مدار العام الماضي تحول الناس إلى استخدام عدد من خدمات جوجل والعديد من الخدمات عبر شبكة الإنترنت".
وأوضح بيتشاي أن الأعمال السحابية لشركة جوجل قلصت خسائرها إلى 974 مليون دولار من 1.7 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، وزادت الإيرادات من الخدمات السحابية بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى أربعة مليارات دولار، موضحاً "تساعد خدماتنا السحابية الشركات الكبيرة والصغيرة على تسريع تحولاتها الرقمية".
تطور تطبيق جوجل
أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل إضافة فئة جديدة منخفضة التكلفة إلى فئات الاشتراك في خدمة اتصالات الهاتف المحمول الافتراضية جوجل فاي، في إطار محاولات الشركة لجذب المزيد من العملاء بتقديم أسعار اشتراك مخفضة.
وأطلقت جوجل على الاشتراك الجديد أسم "سيمبلي آن ليمتد" ويتيح فقط للمستخدمين اتصالات وإرسال الرسائل النصية ونقل البيانات بصورة غير محدودة.
في المقابل لن يتيح هذا الاشتراك باعتباره الفئة الأولى في الاشتراكات خدمات الاتصالات الدولية ولا إمكانية نقطة الاتصال (هوت سبوت)، حيث سيتم توفير هذه المزايا في اشتراك الفئة الثانية التي تسمى "آن ليتمد بلس".
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