

تقرير: 1.5 مليون منزل في المملكة المتحدة من دون اتصال بالإنترنت تقرير: 1.5 مليون منزل في المملكة المتحدة من دون اتصال بالإنترنت

كشف تقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "Ofcom" عن أن نحو 1.5 مليون منزل في المملكة المتحدة لا يزالون بلا اتصال بالإنترنت.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن 20٪ من الأطفال لا يستطيعون دائمًا الوصول إلى جهاز للتعلم عبر الإنترنت أثناء إغلاق المدارس في فترات الإغلاق السابقة بسبب جائحة كورونا.



ووفقًا للتقرير فإن إجمالي 6٪ من المنازل ليس لديها اتصال بالإنترنت على الإطلاق ، وذلك وقت إجراء الدراسة شهر مارس الماضي، ونوهت إلى أن 1٪ من البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا لديهم اتصال بالإنترنت ولكنهم اختاروا عدم استخدامه.

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وحول الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى الإنترنت، رجحت الدراسة أن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا أو الأسر ذات الدخل المنخفض.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاربعاء ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و 359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 149 ألفا و 381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و 040 ألفا و 432 حالة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.