يعمل واتسآب على ترقية كبيرة لواحدة من أفضل ميزات التطبيق؛ ميزة "إخفاء الرسائل" أو التدمير الذاتي للرسائل.
وبحسب موقع WABetaInfo المختص في متابعة أخبار تطبيق واتسآب، ستتيح الميزة قريبا اختيار ما إذا كان سيتم حذف الرسائل بعد أسبوع أو 24 ساعة فقط.
إذ تشير أحدث الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظامي آندرويد و"آي أو إس" إلى علامات على التحديث الجديد لميزة رسائل التدمير الذاتي المحدثة، والتي ستتوفر قريبا لجميع المستخدمين عند انتهاء الاختبار.
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التعليقات على واتس آب يضيف ميزة جديدة.. تعرف عليها
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