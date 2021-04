فورتنايت ليست فى خدمة Xbox.. وهذا هو السبب فورتنايت ليست فى خدمة Xbox.. وهذا هو السبب

تمنع ايبك جيمز من إتاحة Fortnite على خدمة Xbox Cloud Gaming (xCloud) من مايكروسوفت، وفقًا لشهادة جديدة تم الإعلان عنها كجزء من قضية Epic ضد Apple.



وينظر مطور فورتنايت إلى خدمة xCloud من مايكروسوفت على أنها منافسة لعروض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، ونتيجة لذلك، لا تقدم الشركة عمدًا فورتنايت على xCloud، ذلك وفقا لما نقله موقع the verege.



وتم استجواب جو كرينر، نائب رئيس Epic لتطوير الأعمال، حول سبب عدم توفر فورتنايتعلى xCloud ، وأكد أنه كان اختيارًا متعمدًا، يقول Kreiner في الإيداع: "لقد رأينا جهود مايكروسوفت مع xCloud لتكون قادرة على المنافسة مع عروض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا"، وثيقة المحكمة تجعل الأمر يبدو كما لو أن كرينر قد يستمر في شرح السبب، ولكن تم تنقيح الجزء التالي من الاستجواب.



Fortnite هي لعبة مجانية للعب على Xbox، والطريقة الوحيدة حاليًا للوصول إلى اللعبة على iPhone هي من خلال خدمة الألعاب السحابية GeForce Now من Nvidia.



ودخلت Epic Games في شراكة مع Nvidia العام الماضي لإطلاق Fortnite على GeForce Now وساعدت Nvidia على تقديم عدد من الألعاب الأخرى من متجر ألعاب الكمبيوتر الشخصي الخاص بها على خدمة الألعاب السحابية Nvidia، حيث كانت جميع الإيرادات من شراء اللعبة الأصلية أو أي تطبيق داخل التطبيق تعود عمليات الشراء إلى Epic بدلاً من Nvidia. بقدر ما يتعلق الأمر بـEpic، فإن اللعبة تعمل ببساطة على جهاز كمبيوتر.



ومن المحتمل أن يكون هذا سببًا رئيسيًا وراء تفضيل Epic لشركة Nvidia على Microsoft لاستضافة Fortnite في السحابة، لا تسمح Microsoft حاليًا بمتاجر الألعاب المنافسة على Xbox أو xCloud بأي شكل من الأشكال، وتتم جميع المعاملات من خلال Microsoft هناك، في الواقع، يعترف Kreiner حتى أن Epic Games لم تحاول التفاوض مع Microsoft بشأن متطلبات استخدام متجر صانع Xbox ومحرك التجارة.



وتتمحور قضية Epic الكاملة ضد Apple في App Store ، وتعتقد الشركة أنه يجب على Apple السماح لمتاجر التطبيقات المنافسة على أجهزة iOS أو منصات معالجة الدفع المنافسة.



وتحاول Epic محاربة سياسات متجر التطبيقات من Apple ، وخفض الاشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق بنسبة 30 بالمائة (15% للبعض)، وإزالة Fortnite من متجر التطبيقات.



ويعتبر استجواب Kreiner جزءًا من هذه الدعوى القضائية المستمرة، وهي قضية ضخمة تلقي بالفعل الضوء على الممارسات في جميع أنحاء صناعة الأجهزة المحمولة والألعاب والتي تؤدي إلى قدرة المستهلكين على الوصول إلى الألعاب والتطبيقات عبر الأجهزة بخلاف iPhone فقط.