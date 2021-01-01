تُظهر لك أداة جديدة عبر الإنترنت عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ستحتاجهم في مقابل الحصول على راتب محدد بسبب كونك أحد الـ"Influencers"، حيث تعمل حاسبة الراتب الاجتماعي، على مستوى من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها أن تكسبك راتب مثالي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على سبيل المثال، إذا كان راتبك السنوي المطلوب هو 50000 جنيه إسترليني، فستحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 مشترك في يوتيوب، و16.6 مليون مشاهدة سنوية لمقاطع الفيديو الخاصة بك.
وستحتاج على انستجرام، إلى ما لا يقل عن 5000 متابع و214 منشورًا برعاية كل عام على المنصة لكسب 50000 جنيه إسترليني، أو يمكنك كسب 50000 جنيه إسترليني سنويًا من وجود ما لا يقل عن 10000 مشترك في تيك توك، و 187.6 مليون مشاهدة فيديو تيك توك سنويًا.
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التعليقات على حاسبة تكشف عن عدد المتابعين للحصول على راتب محدد من منصات التواصل
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