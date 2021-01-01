«تليجرام» يحصل على ميزات جديدة .. تعرف عليها

أعلن مؤسس "تليجرام"، الروسي بافيل دوروف، أن ميزة مكالمات الفيديو الجماعية ستظهر على موقع تليجرام في شهر مايو.
وبحسب موقع "ريان فان"، ستتم إضافة مكالمات الفيديو الجماعية ومؤتمرات الفيديو بالإضافة إلى الدردشات الصوتية المتاحة بالفعل للمستخدمين.
سيطبق التطبيق ميزة مشاركة الشاشة والتشفير وإلغاء الضوضاء ودعم سطح المكتب والجهاز اللوحي.
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