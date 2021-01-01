«تليجرام» يحصل على ميزات جديدة .. تعرف عليها

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«تليجرام» يحصل على ميزات جديدة .. تعرف عليها

أعلن مؤسس "تليجرام"، الروسي بافيل دوروف، أن ميزة مكالمات الفيديو الجماعية ستظهر على موقع تليجرام في شهر مايو.

وبحسب موقع "ريان فان"، ستتم إضافة مكالمات الفيديو الجماعية ومؤتمرات الفيديو بالإضافة إلى الدردشات الصوتية المتاحة بالفعل للمستخدمين.

سيطبق التطبيق ميزة مشاركة الشاشة والتشفير وإلغاء الضوضاء ودعم سطح المكتب والجهاز اللوحي.

وبالتالي، يمكن أن يصبح برنامج المراسلة منصة قوية لإجراء مكالمات فيديو جماعية.

في وقت سابق أصبح من الممكن إجراء مدفوعات في جميع الدردشات، بما في ذلك القنوات والمجموعات، حيث من الممكن الدفع ببطاقات الائتمان بفضل الأنظمة المدمجة.

المصدر: اخبار اليوم

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