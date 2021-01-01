أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، أنها على علم بأن أحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها قد تم اختراقه، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) لمعرفة تفاصيل ما جرى.
وقال هيو كارو مسؤول الإعلام في مكتب الشرطة، وفقا القناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "نحن على دراية بالوصول غير المسموح به إلى خادمنا، وبينما نحدد مدى التأثير الكامل ونواصل مراجعة النشاط، قمنا بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق الكامل في هذا الأمر".
وذكر حساب "تويتر" الخاص بمجموعة تسمى "vx-underground" أن مجموعة قراصنة تسمى "بابوك رانسوم وير" اخترقت أحد خوادم شرطة العاصمة، وسربت بعض البيانات مثل تقارير الشرطة وعمليات اعتقال لـ"أف بي آي" الخاصة باعتقالات الضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير الماضي، ومذكرات داخلية، ونشرت صورا لبعض الوثائق المسروقة، لكن لم تؤكد السلطات صحتها.
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التعليقات على واشنطن تعترف: تعرضنا لهجوم إلكتروني ونُحقق في الأمر
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