على الرغم من التطور الكبير في الهواتف الذكية وبرمجياتها وألعابها، إلا أن الكثيرين يحنون للألعاب الكلاسيكية التي كانت موجودة في الهواتف القديمة ويسعون لتشغيلها في أجهزتهم اليوم.
وكخطوة لإسعاد محبي ألعاب هواتف نوكيا القديمة أطلق بعض المطورين تطبيق EKA2L1 لهواتف أندرويد، والذي يعمل كمحاك لأنظمة Symbian التي كانت توجد في تلك الأجهزة، وكاداة لتشغيل الألعاب التي كان يستمتع بها مستخدموها.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن EKA2L1 يمكنه حاليا محاكاة منصات S60v1و S60v3 و S60v5 والتي كانت تعتمد عليها عدة هواتف شهيرة من نوكيا مثل N95 و Nokia E50 و 5800 XpressMusic و Nokia 7650، وتشغيل الألعاب التي اشتهرت بها هواتف N-Gage قديما.
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التعليقات على تطبيق مميّز يحي ألعاب هواتف نوكيا القديمة في أجهزة أندرويد الجديدة!
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