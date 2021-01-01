

منصة جديدة لمحبي الألعاب الإلكترونية القديمة منصة جديدة لمحبي الألعاب الإلكترونية القديمة

أعلنت شركة Blaze Entertainment البريطانية عن إطلاق منصة ألعاب جديدة خصصتها لمحبي ألعاب الفيديو التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.



وتبعا لمطوري المنصة فإن Evercade VS صممت خصيصا لتشبه منصات الألعاب الإلكترونية القديمة، وغير الراغبين بالحصول على خدمات الألعاب عبر الإنترنت.



وحصلت هذه المنصة على منافذ HDMI لوصلها بالشاشات وأجهزة التلفاز، وعلى أربعة منافذ USB لوصل قبضات التحكم بالألعاب، فضلا عن أنها مجهزة بفتحة مزدوجة لتثبيت خرطوشتي ألعاب تشبه تلك التي كانت في منصات الألعاب القديمة.

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ويمكن لهذه المنصة عرض واجهة تشغيل تحوي 40 لعبة في وقت واحد، وتشغيل ألعاب قديمة مثل ألعاب Atari أو Namco، كما سيكون بإمكان مستخدميها الحصول على 260 لعبة مختلفة.وجهزت هذه المنصة أيضا بمعالج رباعي النوى يصل تردده إلى 1.5 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 512ميغابايت، وإمكانية للاتصال بالإنترنت لتحديث بيانات الألعاب.ومن المفترض أن تطرح هذه المنصة في الأسواق أواخر مايو أو بداية يونيو القادم، وبسعر 99 دولارا فقط.