منصة جديدة لمحبي الألعاب الإلكترونية القديمة

أعلنت شركة Blaze Entertainment البريطانية عن إطلاق منصة ألعاب جديدة خصصتها لمحبي ألعاب الفيديو التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وتبعا لمطوري المنصة فإن Evercade VS صممت خصيصا لتشبه منصات الألعاب الإلكترونية القديمة، وغير الراغبين بالحصول على خدمات الألعاب عبر الإنترنت.
وحصلت هذه المنصة على منافذ HDMI لوصلها بالشاشات وأجهزة التلفاز، وعلى أربعة منافذ USB لوصل قبضات التحكم بالألعاب، فضلا عن أنها مجهزة بفتحة مزدوجة لتثبيت خرطوشتي ألعاب تشبه تلك التي كانت في منصات الألعاب القديمة.
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