

عاجل.. تويتر يطرح تحديثا جديدا خاص بلقاحات كورونا عاجل.. تويتر يطرح تحديثا جديدا خاص بلقاحات كورونا

أعلنت منصة "تويتر" إطلاق تحديث جديد لنسختيها المكتبية والخاصة بالهواتف المحمولة مخصصة لـ"لقاحات كورونا"، حيث كتب الحساب الرسمى للموقع "نظرًا لأن لقاحات كوفيد 19 أصبحت متاحة على نطاق واسع، فإننا نريدك أن تتمكن من الوصول إلى أحدث معلومات اللقاح فى بلدك".



وتابع "سترى هذا الأسبوع موجهًا في مخططك الزمني يحتوي على روابط إلى مصادر حول أمان اللقاح وفاعليته وأخبار من خبراء الصحة العامة".



وسيعمل تحديث "تويتر" الجديد، على إضافة مربع جديد لكافة التغريدات الخاصة بـ"لقاحات كوفيد 19"، وستهتم تلك المربعات الجديدة على تويتر على تقديم الحقائق بشأن لقاحات "كوفيد 19".

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وستظهر المربعات في الجزء العلوي من جداولهم الزمنية عبر منصة تويتر، بمعلومات مؤكدة حول لقاحات "كوفيد 19"، وفقا لموقع سبوتنيك.وذلك لإستكمال ما قدمته وسائل تواصل إجتماعي أخري لتقديم التوعية و المعلومات الحقيقية حول اللقاحات، حيث بدأت مثلا "يوتيوب" في بث إعلانات الخدمة العامة الخاصة بلقاح كورونا، لتسليط الضوء على كل الأشياء التي يمكن أن يتطلع إليها الناس بمجرد انتهاء الوباء.أما شركة "فيسبوك" فتقوم بنشر إشعارات تتيح للناس معرفة بمجرد أن فتحت دولتهم التطعيمات لجميع البالغين.من ناحية أخري كانت منصة تويتر أعلنت عن إتاحة مشاركة صورة بجودة 4K للمستخدمين، وتتيح الميزة الجديدة نشر صور عالية الدقة وسيكون المستخدمون قادرين على نشر وعرض صور 4K على التطبيق، وفي وقت سابق، كان الحد الأقصى للدقة هو 2048 × 2048.