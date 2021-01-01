

«واتس آب» يختبر خاصية «اختفاء الرسائل» بعد 24 ساعة «واتس آب» يختبر خاصية «اختفاء الرسائل» بعد 24 ساعة

يعكف مطورو تطبيق "واتس آب" الأشهر للمراسلة الفورية حاليا على اختبار خاصية اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة على أجهزة "الأندرويد"و" أى .أو.أس" و"الويب" .







وكشفت منصة " WABetainfo" الإلكترونية - في تقرير جديد - عن احتواء تطبيق المراسلة الفوري " واتس آب" بالفعل على خيار يمكن مستخدميه من تعيين وقت أسبوع ( 7 أيام ) وبعدها تختفي الرسائل .. وبتفعيل هذا الخيار ، ينافس "واتس آب" حاليا مع عدد من التطبيقات المنافسة ، مثل "تليجرام" ، الذي يوفر هذه الخاصية لمستخدميه .

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وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمنصبة " WABetainfo" - المعنية باختبار ميزات تطبيق "واتس آب" في الإصدار التجريبي - لن يستبدل "واتس آب" خيار اختفاء الرسائل بعد 7 أيام بخاصية اختفائها بعد 24 ساعة .وفي الآونة الأخيرة ، أصدرت "واتس آب" تحديثًا لنظام iOS يسمح لجميع المشاركين في مجموعة بتغيير إعداد الرسائل المختفية افتراضيًا .. كما يختبر التطبيق أيضًا القدرة على إحضار ميزة الصور المختفية في كل من أنظمة "الأندرويد " Android، و أى .أو.أس" iOS.تعمل منصة التراسل الفورية المعروفة عالميا (واتس آب) على إضافة خاصية جديدة لتداول الرسائل الصوتية الطويلة، وتتميز بثلاث سرعات مختلفة.وذكر موقع (جاد جيتس 360) الأمريكي، أن شركة (واتس آب) تعمل حاليا على إجراء اختبارات لتفعيل هذه الخاصية لتمكن المستخدمين الذين يمتلكون العديد من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أبل (ios).وظهرت مقاطع لصور التطبيق الجديد أثناء اختباره، والتي تبين أن المستخدمين يستطيعون استخدام هذه الخاصية على أجهزتهم المحمولة والأجهزة اللوحية بدون الاتصال على شبكة الإنترنت.وقام تطبيق (واتس آب) في يناير الماضي بتفعيل هذه الخاصية على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، ويجرى الآن تفعيل هذا التطبيق للعمل على الأجهزة التي تعمل بنظام (الأبل).