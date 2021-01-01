

هنيدي الذي لا يُقهر يسيطر على لعبة ببجي موبايل خلال شهر رمضان الكريم هنيدي الذي لا يُقهر يسيطر على لعبة ببجي موبايل خلال شهر رمضان الكريم

تحتفل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بشهر رمضان المبارك من خلال التعاون المشوق مع أحد أشهر الممثلين الكوميديين في العالم العربي المبدع محمد هنيدي.



سيجلب محمد هنيدي روحه الفكاهية وأسلوبه الفريد إلى لعبة ببجي موبايل عبر مجموعة من الأنشطة المباشرة داخل اللعبة ليبثّ الأجواء الترفيهية والمرحة بين لاعبي ببجي موبايل ولينشر السعادة طوال شهر رمضان الكريم والعيد.





وسترتقي احتفالات ببجي موبايل الرمضانية إلى مستويات جديدة بفضل هذه الشراكة المشوقة مع محمد هنيدي، والتي تم الإعلان عنها من خلال مقطع دعائي مضحك متوفر للمشاهدة الآن على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستجرام.

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سيشمل التعاون حزمة صوتية فريدة تم إنشاؤها حصرياًللعبة ببجي موبايل بواسطة محمد هنيدي، والتي تتيح للاعبي ببجي موبايل إعطاء أوامر داخل اللعبة لزملائهم في الفريق باستخدام صوت وسلوكيات هنيديالتي يشتهر بها. وسيتم إصدار حزمة الصوت في عيد الفطر، وستكون متوفرة لفترة محدودة فقط.حزمة الصوت هي مجرد البداية في تعاون لعبة ببجي موبايل وهذا الفنان الكوميديّ الشهير. وسينضم محمد هنيدي إلى بطولة نجومببجي موبايل القادمة (PMSC) التي ستقام خلال شهر رمضان كقائد رياضي خاص إضافي. وسيواجه هنيدي في وقت لاحق من الشهر الفضيل بعضاً من أفضل لاعبي البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيبث مباشر مشوق ومضحك ستتم مشاركةتفاصيله قريباً.وبالإضافة إلى احتفالات رمضان، ستحتفل ببجي موبايل بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها وتحقيقهالمليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في غضون ثلاث سنوات فقط. وأحدثت ببجي موبايل منذ إطلاقها في شهر مارس 2018 ثورة في تجربة ألعاب الهواتف المحمولة من خلال تقديم مفهوم الباتل رويال من ببجي إلى جمهور جديد كلياً من عشاق ألعاب الهواتف المحمولة مع تجربة لعب ممتعة ومشوقة ومحتوى جديد ومبتكر.تضمنت أحداث الذكرى السنوية للعبة ببجي موبايل تعاوناً جديداً مع ثلاثة دي جاي مشهورين عالمياً، بما فيهم منتج موسيقى الرقص من ستوكهولم Alesso، والموسيقي البلجيكي Lost Frequencies، ومنسق ومنتج الموسيقى الهولندي-المغربي R3HAB، الذين شاركوا مجموعات الموسيقى المنسقةوالحصرية لحفل الذكرى السنوية للعبة ببجي موبايل.