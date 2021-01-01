تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية عددا من المعلومات الجديدة المسربة عن تغييرات جذرية ستشهدها نسخة "أندرويد 12" المرتقبة.
نقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن مصادر من داخل شركة "غوغل" أن تحديث "أندرويد 12" سيكون مختلفا عن كل إصدارات أندرويد السابقة، فهو لن يشهد تحسينا أو تغييرا طفيفا كما في السابق.
بل سيشهد "أندرويد 12" تغييرا جذريا في وظائف النظام بالكامل، وإعادة تصميم عدد كبير من القطاعات بالكامل.
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