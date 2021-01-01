تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في "أندرويد"

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تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية عددا من المعلومات الجديدة المسربة عن تغييرات جذرية ستشهدها نسخة "أندرويد 12" المرتقبة.

نقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن مصادر من داخل شركة "غوغل" أن تحديث "أندرويد 12" سيكون مختلفا عن كل إصدارات أندرويد السابقة، فهو لن يشهد تحسينا أو تغييرا طفيفا كما في السابق.

بل سيشهد "أندرويد 12" تغييرا جذريا في وظائف النظام بالكامل، وإعادة تصميم عدد كبير من القطاعات بالكامل.

ومن أبرز تلك الأمور التي ستشهد تغييرا جذريا في أندرويد، بطاقات الإشعارات، التي سيتم إعادة تصميمها كليا، ولن تكون بطاقات مكدسة، فمثلا إذا كان لديه أكثر من إشعار من تطبيق معين ستظهر كلها في خانة واحدة وبها عدد الإشعارات في الزاوية اليمنى السفلية.

كما سيتم منح كل تطبيق لون مميز له، بحيث عندما تشاهد اللون تدرك أن الإشعار من التطبيق المحدد لونه سلفا.

ومن المتوقع أن تطلق شركة "غوغل" إصدارها الجديد والرسمي من "أندرويد 12" خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: سبوتنيك

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