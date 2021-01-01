سبوتيفاي تستعد لإطلاق خدمة الاشتراكات المدفوعة في البودكاست

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سبوتيفاي تستعد لإطلاق خدمة الاشتراكات المدفوعة في البودكاست

ذكرت آخر التقارير الصحفية، إن سبوتيفاي تستعد لإطلاق خدمة اشتراك مدفوعة في البودكاست على منصتها، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان آبل عن خدمة مشابهة في مؤتمرها السنوي.

وأشارت صحيفة ووال ستريت جورنال لخطة سبوتيفاي إطلاق خدمة الاشتراكات المدفوعة للبودكاست خلال الأسبوع القادم على الأغلب، وستتيح المنصة لصانعي المحتوى بتحديد قيمة الاشتراك في محتواهم ولن تقتطع منهم نسبة لصالحها، مما يشجعهم على صناعة البودكاست لها.

يقوم المصدر إن سبوتيفاي ستوفر الخدمة لمستخدمي iOS من خلال الاشتراك عبر بوابة دفع عبر موقعها مباشرة وليس من خلال التطبيق نفسه، لتمتع بذلك آبل من اقتطاع نسبة من قيمة الاشتراكات وبنفس الوقت تتيح لصانعي البودكاست الحصول على قيمة الاشتراكات كاملة. لكن ربما تصعد مثل هذه الخطوة الأجواء وتؤدي لإيقاف التطبيق عن المتجر في أسوء الأحوال.

المصدر: عالم التقنيه

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