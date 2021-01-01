

ألعاب حرب بدون نت 2021 ألعاب حرب بدون نت 2021

بالرغم من أن أشهر ألعاب الحرب المتوفرة حاليا تتطلب اتصالا بالإنترنت حتى تعمل إلا أن هناك مجموعة كبيرة من الألعاب التي يمكنك تحميلها على جهازك بشكل مجاني والبدء في لعبها بدون إنترنت، وفي هذا المقال الجديد سأقدم لكم أفضل 5 ألعاب حرب بدون نت يمكنك اللجوء إلى أحدها لقضاء وقت ممتع مع هاتفك الذكي دون الحاجة إلى استهلاك بيانات هاتفك المحمول أو استخدام شبكة Wi-Fi.



قائمة الألعاب التي سأعرضها عليكم في هذا المقال الجديد يمكن تحميلها على الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS كما أنها تتمتع بشعبية كبيرة جدا بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم وأيضا تتميز برسوميات عالية الجودة، وإليكم أفضل 5 ألعاب حرب بدون نت لعام 2021.



5 ألعاب حرب بدون نت

1- لعبة Darkness Rises‏

Darkness Rises‏ هي لعبة حرب مجانية لأجهزة أندرويد وآيفون يمكنك استخدامها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وتدور فكرة هذه اللعبة حول شخص مهمته إنقاذ العالم ولتحقيق ذلك سيكون من الضروري محاربة الشر وجميع الأشرار الذين سيظهرون في طريقه باستخدام الأسلحة التي توفرها اللعبة بالإضافة إلى أنها تمزج بين الرسوميات الرائعة واللعب المبتكر وتوفر 4 أنواع مختلفة من الشخصيات (محارب أو ساحر أو فايكنغ أو قاتل) كل واحدة لها مهاراتها الخاصة يمكنك اختيار ما يعجبك والبدء في إنقاذ العالم الشياطين بالسحر ومهاراتك القتالية قبل فوات الأوان لذلك سيكون من الضروري أن تتجاوز عدة مستويات حيث تزداد الصعوبة في كل مرة.

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هذه اللعبة الرائعة تتيح لك أيضا إمكانية بناء شخصيتك من الألف إلى الياء ولكن لفعل ذلك سيتوجب عليك جمع الجواهر والنقود داخل اللعبة (يتم جمع هذه الأشياء من خلال الفوز بالمستويات).2- لعبة The Walking DeadThe Walking Dead هي لعبة حرب ومغامرة يمكن استخدامها دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت، في هذه اللعبة يلعب البطل دور شخص يحصل على فرصة ثانية في عالم يهيمن عليه الزومبي ستكون مهمتك الرئيسية هي محاولة البقاء على قيد الحياة وإنشاء أفضل الاستراتيجيات لتكون قادرا على الإطاحة بأقوى الأعداء وسيكون لديك الفرصة لإنشاء مدينتك الخاصة وحمايتها حتى لا يدخلها الأشرار وعلاوة على ذلك فسيتوجب عليك المضي قدما لمعرفة الشخصيات الأخرى والعيش في جميع أنواع المواقف ولكن نسعى للبقاء على قيد الحياة في جميع الأوقات ضد هجمات الزومبي، وبغض النظر عن قصة اللعبة الجذابة فإن The Walking Dead تأتي مع رسوميات جيدة للغاية ومميزات أكثر من رائعة تجعلها من أفضل 5 ألعاب حرب بدون نت 2021.3- لعبة Gun WarGun War هي لعبة قتال ضد الزومبي حيث تدافع فيها عن نفسك ضد أعدائك من الزومبي ذات مراحل متعددة كما أنها تحتوي على الكثير من الأسلحة المتطورة والتقليدية التي يمكنك اختيار أحدها من أجل هزيمة أعدائك لذلك سيكون من الضروري أن تأخذ عددا كبيرا من الطلقات من أجل تحقيق بقائك على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ويوجد بها أكثر من 50 خريطة وميدانا للقتال، قم بترقية أسلحتك ومعداتك وكون فريقك للقضاء على الزومبي حيث سيكون عليك القيام بمغامرات لا نهاية لها ضد الزومبي الذين سيحاولون قتلك بأي ثمن والأمر متروك لك للنجاة من هذا الغزو، وفي النهاية يجب أن نذكر أن هذه اللعبة مجانية وتعمل من دون اتصال بالإنترنت وتأتي مع تحكم سهل وسلس وتتمتع بتجربة إطلاق نار مدهشة للغاية وكذلك الأصوات في المعركة مثيرة جدا.4- لعبة Warship Battle: 3D World War IIWarship Battle: 3D World War II هي لعبة حرب مجانية تدور في البحار وتستند إلى الحرب العالمية الثانية تحديدا في المواجهات بين السفن الحربية للدول التي شاركت في الحرب، كما أنك من خلال هذه اللعبة ستتمكن من تنفيذ مواجهات في كل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وكذلك مواجهة السفن الحربية باستخدام ترسانة كبيرة من الأسلحة توفرها لك اللعبة بشكل مجاني.اقرأ أيضا أفضل ألعاب أندرويد المجانية للهواتف والتابلت في 2019وأهم ما يميز هذه اللعبة وجعلها من أفضل ألعاب حرب بدون نت هي أنها توفر رسوميات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة وتتيح لك إمكانية تخصيص أسطولك الحربي بأسلحة وأجزاء مختلفة للفوز بالمعركة ضد أي دولة تواجهه وهناك أشياء أخرى عديدة ستتعرف عليها بعد تحميل لعبة Warship Battle: 3D World War II المجانية والبدء بلعبها على جهازك الذكي.5- لعبة Dungeon Hunter 5ننهي قائمتنا لأفضل 5 ألعاب حرب بدون نت مع لعبة Dungeon Hunter 5 المجانية والتي يمكنك الاستمتاع بها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت فهي تتميز برسوميات ممتازة للغاية وتتمثل مهمة اللاعب في أن يصبح أحد أكثر الأشرار شرا في العالم وبذلك فإنك ستحتاج إلى تدمير وقتل الشخصيات المختلفة التي ستظهر في طريقك وسيكون من الضروري بالنسبة لك اجتياز مستويات مختلفة وكلما يرتفع مستواك ستزداد صعوبة اللعبة بشكل متزايد.