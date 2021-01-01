

مايكروسوفت تطلق معاينة Office 2021 لنظام التشغيل Mac مايكروسوفت تطلق معاينة Office 2021 لنظام التشغيل Mac

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة معاينة المطورين من برنامج Office 2021 وOffice LTSC (قناة الخدمة طويلة الأجل) لنظام التشغيل Mac، حيث سيصل Office 2021 وOffice LTSC الشهر المقبل وسيتوفر كلاهما للعملاء التجاريين.



وأيضًا، كلا الإصدارين من Office عبارة عن إصدارات دائمة ولا يحتاجان إلى اشتراكات أو سحابة للتشغيل، وسيتم إطلاق كل من إصدار Office و Windows، الذي لن يكون متاحًا كمحدد، في وقت لاحق من هذا العام، ووفقًا للتقرير، سيعمل Office 2021 و Office LTSC مع معالجات Intel Mac بالإضافة إلى أجهزة Mac التي تعمل بنظام Apple Silicon.



وبصرف النظر عن هذا، فهي إصدارات ثابتة، ومع ذلك، ستكون هناك تحديثات شهرية لكلا الإصدارين، وفيما يلي بعض ميزات Office 2021 و Office LTSC بناءً على المنشور الرسمي:

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