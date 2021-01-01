أفاد باحثو كاسبرسكي بوجود توجّه متصاعد في نشاط محتالي الإنترنت في الشرق الأوسط، يتمثل في سعيهم لجني المال بالاحتيال عن طريق طلب مبالغ مالية صغيرة تحت ستار تقديم خدمات مختلفة، غالبًا ما تتعلق بالبريد والتوصيل، وذلك بدلًا من سرقة مبالغ كبيرة دفعة واحدة.
ويعمل هؤلاء المحتالون من خلال الاعتماد على انشاء صفحات ويب مزيفة لخداع المستخدمين؛ غالبًا ما ينتحلون فيها هويات لمقدمي خدمات رسمية، مستغلين السمعة القوية ومكونات الملكية الفكرية لهؤلاء لمقدمي الخدمات من شعارات ومحتوى يشتمل على نُسخ من الصفحات المقصودة، في حين أنهم في الواقع لا علاقة لهم بالشركات التي ينتحلون هوياتها.
وكان المحتالون، ضمن المخطط الاحتيالي المحدّد الذي اكتشفته كاسبرسكي، يطلبون تفاصيل البطاقات المصرفية للمستخدمين ثم يفرضون رسمًا يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات عند تأكيد التسليم. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بالمحتالين إلى تلقي المال والحصول على معلومات البطاقات المصرفية والتفاصيل الشخصية التي يمكن استخدامها في المزيد من عمليات الاحتيال لاحقًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تراجع مستويات الاحتيال عبر الانترنت في الشرق الأوسط (تقرير)
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق