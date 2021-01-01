

هل يمكن أن تحقق دخل من حسابك على الشبكات الاجتماعية؟ هل يمكن أن تحقق دخل من حسابك على الشبكات الاجتماعية؟

في عام 2021 أصبحت فكرة تحقيق الدخل من حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وانستجرام، وتويتر أمرًا يسيرًا، حيث طرحت الشركات ميزات جديدة تساعد على مشاركة الأرباح مع المبدعين من منشئي المحتوى على غرار تطبيق تيك توك الذي اكتسب شعبيةً كبيرةً وأصبح مصدرًا لكسب المال للكثير من المبدعين في إنشاء المحتوى، ولكن كيف سيحقق مبدعو إنشاء محتوى التواصل الاجتماعي عائدًا ماليًا من حساباتهم وصفحاتهم الشخصية؟



مشاركة الأرباح مع المبدعين على انستجرام

في سبيل مشاركة الأرباح مع المبدعين أطلقت انستقرام أدوات جديدة تساعد منشئي مقاطع الفيديو على جني الأموال عبر شراء المشاهدين للعلامات المميزة أثناء متابعة مقاطع الفيديو المباشرة Instagram Live. تعتبر عملية الإطلاق هذه بمثابة تجربة، حيث تحد انستجرام من توفر الكثير من الميزات خلال فترة التجريب كما تقول.



سيتم منح العلامات المميزة للمشاهدين من أجل دعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم والتي ستظهر أيضًا في التعليقات. توفر انستجرام علامات “قلب” مختلفة يمكن للمشاهدين الاختيار من بينها، وهي معروضة بسعر 0.99 دولار لقلب واحد، أو 1.99 دولارًا لقلبين، أو 4.99 دولارًا لثلاثة قلوب، يستطيع المشاهدون شراء شارة واحدة فقط أثناء بث فيديو مباشر.

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بمجرد الشراء، ستظهر الشارات بجوار اسم الشخص بكافة أرجاء الفيديو المباشر بعد التعليق عليه، وهذا يساعد منشئي المحتوى على معرفة المعجبين الذين يقدمون الدعم لهم ومنحهم إشادة إن رغبوا في ذلك، أو الرد على أسئلتهم. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن منشئو المحتوى من رؤية قائمة بحاملي شاراتهم.متى ستبدأ انستجرام بإطلاق نظام مشاركة الأرباح؟بدايةً سيتم إطلاق الشارات الجديدة على المنصة تجريبيًا على مجموعة صغيرة من المبدعين الذين اختارتهم للعمل معهم في الولايات المتحدة، كما تخطط للتوسع إلى بلدان أخرى مثل البرازيل، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، إسبانيا، والمكسيك، بالإضافة إلى توفرها على نطاق واسع بكافة أرجاء الولايات المتحدة. خلال مرحلة الاختبار لن تحصل المنصة على نسبة من عائدات مبيعات الشارات، ولكنها فيما بعد ستأخذ نسبة مئوية لم تكشف عنها بعد.هل ستشارك انستجرام الأرباح عبر الشارات فقط؟لن تقتصر مشاركة الأرباح عبر انستجرام على الشارات وحسب، بل ستظهر إعلانات IGTV ضمن مقاطع الفيديو التي تظهر للمتابعين عندما ينقرون لمشاهدة الفيديوهات IGTV، وسيتم إنشاء هذه الإعلانات للجوال لمدة تصل إلى 15 ثانية. يعتبر هذا أيضًا اختبارًا، حيث تتطلع المنصة إلى التخطيط بشكل أفضل لمواضع الإعلانات، وتقول بأنها ستختبر أيضًا القدرة على تخطي الإعلانات، للتأكد من أن تجربة مشاركة الأرباح مع المبدعين تعمل بشكل جيد للمشاهدين، ومنشئي المحتوى، والمعلنين على حد سواء.سيتم اختبار إعلانات IGTV مبدئيًا مع مجموعة صغيرة من المبدعين، والمعلنين، لتتوسع فيما بعد ببطء للوصول إلى الجميع مع مرور الوقت. تقول الشركة إن 55% على الأقل من عائدات الإعلانات ستذهب إلى منشئي المحتوى، وهذا يعد عاملًا مشجعًا للمؤثرين على انستجرام.لماذا أطلقت انستجرام مشاركة الأرباح مع المبدعين الآن؟يأتي إطلاق مشاركة الأرباح مع المبدعين في وقتٍ شهد فيه تطبيق انستجرام نموًا سريعًا في مقاطع الفيديو المباشرة في الوقت الذي كان فيه المبدعون والمعجبون بهم محجورين في منازلهم بسبب جائحة كوفيد 19. تقول انستجرام إن منشئي مقاطع الفيديو المباشرة شهدوا زيادة بنسبة 70% بالنسبة لمشاهدات الفيديو، هذا الأمر شكل عاملاً مشجعاً لطرح نظام مشارك الأرباح مع المؤثرين على المنصة عبر مقاطع الفيديو.ماذا عن فيس بوك ومشاركة أرباحها مع المبدعين؟فيس بوك أيضًا تحذوا حذو انستجرام، حيث تمكن المعجبون من دعم منشئي المحتوى عبر Facebook Live من خلال شراء نجوم Stars على مقاطع الفيديو المباشرة، والتي تعد بمثابة آلية دفع افتراضية. وبهذا تمكن منشئو مقاطع الفيديو من تحقيق عائد مالي عبر إدراج الإعلانات في مقاطع الفيديو المباشرة على فيس بوك أو التعاون مع العلامات التجارية الأخرى.تويتر أيضًا تفعّل مشاركة الأرباح مع المبدعينأعلنت تويتر عن أول منتج مدفوع تحت مسمى “Super Follow” والذي سيسمح لبعض المبدعين بمطالبة متابعيهم بدفع المال مقابل الوصول إلى المحتوى الخاص بهم. هذه ميزة يمكن أن تغير كل شيء على تويتر، ولكن إلى الآن لا توجد تفاصيل كثيرة حول هذه الميزة، كما أنه لم يتم تحديد جدول زمني رسمي لإطلاقها.سيسمح Super Follow للمستخدمين بالاشتراك في حسابات بعض منشئي المحتوى المفضلين لديهم عبر دفعهم لاشتراك شهري، في المقابل سيحصل المشتركون على امتيازات حصرية، ومحتوى خاص بهم، وملخصات شهرية، وخصومات، وصفقات، بالإضافة إلى شارة المشترك. على الجانب الآخر سيتمكن منشئو المحتوى من إضافة جدار حماية إلى وسائط معينة يشاركونها، بما في ذلك التغريدات، والدردشات الصوتية، لن يستطيع أحد اختراق هذا الجدار إلا بعد اشتراكه ودفعه للمال.Clubhouse ستبدأ بمشاركة الأرباح كذلكتقول Clubhouse بأن ميزة مشاركة الأرباح مع المبدعين ستكون هي الأولى من بين العديد من الميزات التي تتيح للمبدعين الحصول على أموال مباشرة من كلوب هاوس، حيث تسعى الشركة إلى مساعدة الأعضاء الرائعين في مجتمع كلوب هاوس في النمو والازدهار لتحقيق عوائد مالية مميزة.