

أسست للسخرية من بيتكوين.. 16 معلومة عن عملة دوجكوين البالغ قيمتها 50 مليار دولار أسست للسخرية من بيتكوين.. 16 معلومة عن عملة دوجكوين البالغ قيمتها 50 مليار دولار

على نحو مفاجئ، خطفت عملة دوجكوين انتباه المهتمين بالمعاملات المالية، وهذا بعدما بلغت قيمتها 50 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث قيمة السوق العالمي.



وأتى عنصر المفاجأة، فيما يخص هذه العملة، إلى نشأتها التي كان همها الأول هو السخرية من عملة بيتكوين الرقمية، فتحولت، بمرور السنوات، إلى منافسة لها.



في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت» 16 معلومة عن عملة دوجكوين، حسب المنشور بـ «فوربس».

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16. هي عملة مشفرة مثل بيتكوين.15. أسسها مهندسا البرمجيات بيلي ماركوس وجاكسون بالمر في أواخر عام 2013.14. كان غرض تأسيسها السخرية من بيتكوين.13. جاء اسمه من «ميم» شائع عبر مواقع التواصل في هذا التوقيت، وهو صورة كلب من نوع شيبا إينو.12. تعمد المؤسسان كتابة اسمها بخطأ إملائي.11. بمرور السنوات، انفجرت قيمتها وبلغت نسبة أرباحها أكثر من 5000% في عام 2021.10. يدعمها الملياردير إيلون ماسك الذي وصفها بأنها «عملته المشفرة المفضلة».9. كما وعد «ماسك» بنحت رمز دوجكوين على سطح القمر.8. من مهامها، تخزين جميع المعاملات التي تتم باستخدامها.7. كما تتميز بخاصية التشفير للحفاظ على أمان جميع المعاملات.6. يستخدم حامليها أجهزة الكمبيوتر لحل المعادلات الرياضية المعقدة، لمعالجة المعاملات وتسجيلها فيها.5. يمكن استخدامها للمدفوعات والمشتريات.4. هي الأسرع والأسهل في إنهاء المعادلات الرياضية التي تساهم في تسجيل المعاملات، ما يجعلها أكثر كفاءة من بيتكوين.3. يمكن شراءها من بورصة العملات المشفرة مثل Binance أو Kraken.2. يتطلب شراءها من البورصة إنشاء حساب وتمويله بالدولار الأمريكي، أو بعملة تشفير.1. حصل من اشترواها على مكافأة في بداية العام الجاري.