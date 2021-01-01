ازاحت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير الستار عن الجيل الجديد من حواسب iMac التي زودتها بميزات لم تكن موجودة في حواسبها المكتبية من قبل.
وتبعا لآبل فإن حواسب iMac الجديدة تمتاز بسرعة كبيرة في معاينة البيانات بفضل معالجات M1 القادرة على التعامل مع أحدث الشرائح الإلكترونية وبرمجيات معاينة الصور والأصوات.
كما حصلت هذه الحواسب على هيكل معدني سماكته 11.5 ملم فقط، سيطرح بـ 7 ألوان أساسية، وجهزت بشاشات Retina بمقاس 24 بوصة معدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م، وقادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K، وتعمل مع ميزات True Tone التي تضبط الألوان تبعا لإضاءة المكان الموجودة فيه.
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التعليقات على ما المميّز في حواسب iMac الجديدة؟
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