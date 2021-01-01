هجوم هائل على مستخدمي «فيس بوك ماسنجر» في 84 دولة

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هجوم هائل على مستخدمي «فيس بوك ماسنجر» في 84 دولة

حذرت «اي بي جروب» وهي شركة دولية متخصصة في منع الهجمات الإلكترونية والتحقيق في جرائم التكنولوجيا، موقع "فيسبوك" من هجوم هائل على مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" في 84 دولة، بما في ذلك روسيا.

واكتشف متخصصو حماية المخاطر الرقمية في الشركة 5700 منشور إعلاني احتيالي وحوالي 1000 ملف تعريف مزيف.

ويتجاوز عدد مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" في العالم 1.3 مليار مستخدم، ولا تزال الشبكة الاجتماعية تحظى بلقب الأكثر شعبية في العالم، حيث يستخدمها حوالي 2.7 مليار شخص، لذلك هي هدف للقراصنة الذين يحاولون استخدام المزيد من الطرق المبتكرة لسرقة بيانات الاعتماد.

وفي وقت سابق نصح خبير في مجال الأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، بتركه في أقرب وقت ممكن بسبب عدم أمانه.

وقال الخبير البريطاني، زاك دوفمان، إن مستخدمي التطبيق، عليهم التحول إلى خدمة أخرى؛ لأن "فيسبوك ماسنجر" لم يعد يحميهم من المتسللين

وأشار الخبير إلى أن الحدث الأول، هو قرار "فيسبوك ماسنجر" بتأجيل تحديثات الأمان الرئيسية المصممة لحماية المستخدمين البالغ عددهم 1.3 مليار مستخدم، ولن يصدر التطبيق التحديثات حتى عام 2022 على أقرب تقدير، وفقا لدوفمان، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

المصدر: اخبار اليوم

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