هجوم هائل على مستخدمي «فيس بوك ماسنجر» في 84 دولة

حذرت «اي بي جروب» وهي شركة دولية متخصصة في منع الهجمات الإلكترونية والتحقيق في جرائم التكنولوجيا، موقع "فيسبوك" من هجوم هائل على مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" في 84 دولة، بما في ذلك روسيا.
واكتشف متخصصو حماية المخاطر الرقمية في الشركة 5700 منشور إعلاني احتيالي وحوالي 1000 ملف تعريف مزيف.
ويتجاوز عدد مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" في العالم 1.3 مليار مستخدم، ولا تزال الشبكة الاجتماعية تحظى بلقب الأكثر شعبية في العالم، حيث يستخدمها حوالي 2.7 مليار شخص، لذلك هي هدف للقراصنة الذين يحاولون استخدام المزيد من الطرق المبتكرة لسرقة بيانات الاعتماد.
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