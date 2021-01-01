

يعنى إيه الوضع الآمن لـ PlayStation 4 وإزاى تفعله؟ يعنى إيه الوضع الآمن لـ PlayStation 4 وإزاى تفعله؟

يعد الوضع الآمن في PlayStation 4 خيارًا جيد لاستكشاف المشكلات التي قد تواجهها مع وحدة التحكم الخاصة بك وإصلاحها، ويمكن أن يساعدك بدء تشغيل جهاز PS4 في الوضع الآمن في استكشاف مشكلة وكذلك التعامل معها، كما تتضمن قائمة الوضع الآمن خيارات لتغيير دقة وحدة التحكم الخاصة بك، وإعادة بناء قاعدة بيانات التخزين الخاصة بها، واستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك وضع PS4 في الوضع الآمن عن طريق هذه الخطوات:



1. قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك عن طريق الضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوان، بعد الوميض عدة مرات، سيتم إيقاف تشغيل جهاز PS4.



2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، مع تحرير إصبعك فقط بعد صوت الصفير الثاني، ويجب أن يستغرق هذا حوالي 7 ثوان.



3. سيبدأ جهاز PS4 في الوضع الآمن، تأكد من توصيل وحدة التحكم الخاصة بك بوحدة التحكم، واضغط على زر PS.



ماذا يفعل الوضع الآمن؟

عندما يتم تشغيل PS4 في الوضع الآمن، سيتم نقلك إلى شاشة بها ثمانية خيارات:



• إعادة تشغيل النظام هو أسهل طريقة للخروج من الوضع الآمن، يفرض هذا الخيار إعادة تشغيل PS4 بشكل طبيعي.



• تغيير الدقة من خلال تبديل دقة الشاشة إلى 480 بكسل بمجرد إعادة تشغيل وحدة التحكم، مما قد يساعدك في حل مشكلات الشاشة.



• يتيح لك تحديث برنامج وحدة التحكم الخاصة بك من خلال التنزيل المباشر أو محرك أقراص USB أو قرص.



• استعادة الإعدادات الافتراضية يعيد تعيين وحدة التحكم الخاصة بك إلى إعدادات المصنع دون حذف الألعاب أو التطبيقات أو البيانات الأخرى.



• يضيف إعادة إنشاء قاعدة البيانات كل المحتوى الخاص بك إلى قاعدة بيانات جديدة على النظام، والتي يمكنها حل مشكلات ميزات النظام، مثل عدم اختفاء رمز التطبيق بعد حذف التطبيق.



• يؤدي تهيئة PS4 إلى إعادة تعيين وحدة التحكم الخاصة بك إلى إعداداتها الأصلية وحذف جميع بيانات المستخدم والإعدادات.



• يؤدي تهيئة PS4 (إعادة تثبيت برنامج النظام) إلى إزالة البرامج الثابتة لوحدة التحكم الخاصة بك وحذف جميع بيانات المستخدم والإعدادات.



• تعيين وضع HDCP ينطبق على الصور التي لا تظهر على تلفزيونات 4K غير المتوافقة مع HDCP 2.2، ويتيح لك هذا الإعداد اختيار HDCP 1.40 لعرض الصور التي لن تظهر على التلفزيون.



