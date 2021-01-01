ريديت تلحق بركب شبكات التواصل الاجتماعي وتطلق نسختها من الغرف الصوتية

أعلنت منصة ريديت عن إطلاق النسخة الخاصة بها من ميزة الغرف الصوتية لتلتحق بركب شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي أضافت الميزة لتحاكي تطبيق كلوب هاوس “Clubhouse”.
حملت الميزة الجديدة اسم Reddit Talk وستًمكن المستخدمين داخل مجتمعات المنصة من استضافة محادثة صوتية بين المستخدمين الأخرين بنفس المجتمع.
وستضاف ميزة الغرف الصوتية إلى مزايا أخرى توفرها المنصة مثل كتابة النصوص وسلاسل الإجابات، إضافة الصور، مقاطع الفيديو، والبث المباشر.
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