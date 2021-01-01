ريديت تلحق بركب شبكات التواصل الاجتماعي وتطلق نسختها من الغرف الصوتية

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صورة الخبر: ريديت تلحق بركب شبكات التواصل الاجتماعي وتطلق نسختها من الغرف الصوتية
ريديت تلحق بركب شبكات التواصل الاجتماعي وتطلق نسختها من الغرف الصوتية

أعلنت منصة ريديت عن إطلاق النسخة الخاصة بها من ميزة الغرف الصوتية لتلتحق بركب شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي أضافت الميزة لتحاكي تطبيق كلوب هاوس “Clubhouse”.

حملت الميزة الجديدة اسم Reddit Talk وستًمكن المستخدمين داخل مجتمعات المنصة من استضافة محادثة صوتية بين المستخدمين الأخرين بنفس المجتمع.

وستضاف ميزة الغرف الصوتية إلى مزايا أخرى توفرها المنصة مثل كتابة النصوص وسلاسل الإجابات، إضافة الصور، مقاطع الفيديو، والبث المباشر.

تسعى ريديت لتكون منصة تفاعلية مهمة لمجتمع الإنترنت، وتُعد هذه الميزة إضافة قوية لزيادة التفاعل بين المستخدمين على المنصة.

الجدير ذكره أن خطوة ريديت تأتي بعد خطوات شبيهة من تويتر عبر إطلاق ميزة Spaces، فيس بوك التي أعلنت عن تطبيق Hotline، وتيليجرام مع مزايا تتيح استضافة محادثات صوتية مباشرة وتسجيلها ونشرها في أي وقت.

المصدر: عالم التقنيه

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