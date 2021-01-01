

خصائص أمان وميزات مهمة تظهر في متصفح Chrome الجديد خصائص أمان وميزات مهمة تظهر في متصفح Chrome الجديد

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق النسخة الأحدث من متصفح Chrome، والمزودة بتقنيات وخصائص تجعل استخدام الإنترنت أكثر عملية وأمانا.



ومن أبرز ما حصلت عليه نسخة Chrome 90 الجديدة هو أنظمة حماية إضافية ضد هجمات NAT Slipstreaming الإلكترونية، حيث يقوم المتصفح بحظر الاتصالات عبر بروتوكولات FTP و HTTP و HTTPS المرتبطة بما يعرف بمنافذ "554" الرقمية، فضلا عن أن المطورين جهزوا هذه النسخة من المتصفح بتقنيات تشفير AV1 التي ستحسن وتزيد من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.



والميزة المهمة الأخرى التي حصلت عليها نسخة Chrome الجديدة هي ميزة Link to Text Fragment، ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص إرسال رابط توجيهي لمستخدم آخر، وسيوصله هذا الرابط إلى مقطع معين أو جملة محددة سابقا في إحدى صفحات الإنترنت، أي أن متلقي الرابط يمكنه أن يقرأ ما يريد المرسل إرشاده له في أي صفحة بشكل دقيق، ودون الحاجة لقراءة الصفحة الموجودة فيها المعلومة بالكامل.

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كما بات بإمكان مستخدمي متصفح غوغل بنسخته الأحدث إعادة ترتيب الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة على شريط البحث أو تسمية هذه الصفحات بالطريقة التي تناسبهم، والوصول إلى هذه العلامات بشكل سريع بالنقر على زري "Alt+Tab".وجهز المتصفح أيضا بميزات مهمة تقلل من استهلاك وحركة مرور بيانات الإنترنت بالنسبة للصفحات المفتوحة وغير المستخدمة بشكل نشط أثناء الاستعمال الإنترنت، ما سيقلل بشكل ملحوظ من الضغط على معالجات الحواسب ويساهم في الترشيد من استهلاك طاقة البطاريات.