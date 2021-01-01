خصائص أمان وميزات مهمة تظهر في متصفح Chrome الجديد

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق النسخة الأحدث من متصفح Chrome، والمزودة بتقنيات وخصائص تجعل استخدام الإنترنت أكثر عملية وأمانا.
ومن أبرز ما حصلت عليه نسخة Chrome 90 الجديدة هو أنظمة حماية إضافية ضد هجمات NAT Slipstreaming الإلكترونية، حيث يقوم المتصفح بحظر الاتصالات عبر بروتوكولات FTP و HTTP و HTTPS المرتبطة بما يعرف بمنافذ "554" الرقمية، فضلا عن أن المطورين جهزوا هذه النسخة من المتصفح بتقنيات تشفير AV1 التي ستحسن وتزيد من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.
والميزة المهمة الأخرى التي حصلت عليها نسخة Chrome الجديدة هي ميزة Link to Text Fragment، ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص إرسال رابط توجيهي لمستخدم آخر، وسيوصله هذا الرابط إلى مقطع معين أو جملة محددة سابقا في إحدى صفحات الإنترنت، أي أن متلقي الرابط يمكنه أن يقرأ ما يريد المرسل إرشاده له في أي صفحة بشكل دقيق، ودون الحاجة لقراءة الصفحة الموجودة فيها المعلومة بالكامل.
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