

«فيسبوك» يخطط لاستضافة ميزات صوتية وافتراضية جديدة «فيسبوك» يخطط لاستضافة ميزات صوتية وافتراضية جديدة

خطط منصة "فيسبوك" لاستضافة ميزات صوتية وافتراضية جديدة خلال الفترة المقبلة.



وذكر موقع "لايف منت" التقني أن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، تخطط لاستضافة ميزات صوتية تشبه إلى حد كبير تطبيق كلوب هاوس.



وتعمل منصة فيسبوك على إصدار صوتي فقط من غرف الدردشة "Rooms" وهو منتج دردشة الفيديو الذي قدمته المنصة إلى "ماسنجر" العام الماضي، وذلك بعد الاعتماد الهائل على منصات مؤتمرات الفيديو، مع انتشار جائحة كورونا.

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بالإضافة إلى العمل على إصدار صوتي فقط من Rooms، تعمل منصة فيسبوك أيضا على "منتج يشبه النادي" يسمح للأشخاص بالتفاعل على "منصة افتراضية".ومن التحديثات التي أطلقها تطبيق “ فيسبوك ” أعلنت شركة "فيسبوك" رسميا، عن إطلاق تطبيق يحمل اسم "هوت لاين"، تسعى الشركة من خلاله إلى منافسة "كلوب هاوس"، الذي اكتسب زخما عالميا وانتشارا كبيرا خلال الشهور الماضية.ويوفر "هوت لاين" للمستخدمين مزيجا من خيارات الصوت والنص والفيديو، للمشاركة في المناقشات عبر الإنترنت مع المضيفين.ويمكن وصف التطبيق الجديد بأنه مزيج من "إنستجرام لايف" و"كلوب هاوس"، لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت، كما يمكن لمزودي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط، وهو ما لا يوفره "كلوب هاوس"، وفقا لما نشرته بوابة "تيك كرانش" التقنية.وقالت شركة "فيسبوك" في بيان، "مع هوت لاين نأمل أن نفهم كيف يمكن للأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة، أن تساعد الناس على التعلم من الخبراء في مجالات مثل المهارات المهنية".وفي الفترة الأخيرة كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تفاصيل أداة جديدة عبر الإنترنت تحتوي على أرقام هواتف الآلاف من مستخدمي فيسبوك، بعدما جرى اختراقها.وذكرت الصحيفة، أن الأداة الجديدة لا علاقة لها بعملية الاختراق التي طالت قبل أيام البيانات الشخصية لنحو نصف مليار مستخدم لفيسبوك، مبرزة أن البيانات المخترقة مختلفة تمامًا.وأشار التقرير إلى أن الأداة عبارة عن روبوت، وهي متوفرة على خدمة "Telegram"، للمراسلة المشفرة.وتتيح الأداة للعملاء الدفع للكشف عن عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بصفحات معينة على منصة التواصل الاجتماعي، كما تقدم الأداة إمكانية كشف أرقام هواتف المستخدمين الذين أعجبوا بتلك الصفحات.اضافت الصحيفة أنه للوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين، تطلب الأداة أولا إدخال رمز الصفحة على فيسبوك، وبعد إدخال الرمز، سيقترح عليك الروبوت تكلفة شراء بيانات الأشخاص المعجبين بتلك الصفحة، وإذا كانت الصفحة تحتوي على أقل من 100 إعجاب، فسيعرض الروبوت البيانات دون مقابل، أما الصفحات التي تضم مئات الآلاف من الإعجابات، فقد تكلف مجموعة بياناتها مئات الدولارات.