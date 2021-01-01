نفت شركة إل جي LG، شائعة إيقاف خط إنتاج هاتفها المزود بشاشة قابلة لتغيير حجمها والمسمى LG Rollable، بعد الإعلان عن عزمها التخلي عن قطاع الهواتف الذكية والذي تسبب في خسائر تشغيلية للشركة بلغت 135 مليارات دولار أمريكي، خلال العام الماضي.
وبحسب ما ذكره "gsmarena" التقني، حصل هاتف إل جي الذي يحمل رقم الطراز LM-R910N، على شهادة NFC، في شهر يناير الماضي، مما يشير إلى أن الهاتف القابل للف Rollable، لا يزال إلى حد كبير ضمن الخطة الإنتاجية للشركة، لذا من المتوقع أن يصل الهاتف القابل للف الذي تعمل إل جي على تطويره في الوقت الحالي، قبل نهاية العام الجاري.
ويستخدم هاتف إل جي LG Rollable، شاشة من نوع OLED مرنة متطورة من شركة صناعة الشاشات الصينية BOE، ستكون قابلة لتغيير حجمها التي تمتد لتتحول إلى شاشة حاسب لوحي بدلًا من شاشة هاتف ذكي، وتساعد عملية التمدد والانكماش على توفير مساحة شاشة أكبر.
وحسبما ذكرت التسريبات السابقة، سيأتي هاتف LG Rollable، كجزء من تجارب مشروع إل جي Explorer Project، والذي قدم خلال العام الماضي، الهاتف الذكي LG Wing، بتصميم دوار وشاشتين من نوع OLED.
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التعليقات على رغم خسائرها.. إل جي تستمر في تطوير هاتفها القابل للف LG Rollable
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