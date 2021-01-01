

رغم خسائرها.. إل جي تستمر في تطوير هاتفها القابل للف LG Rollable رغم خسائرها.. إل جي تستمر في تطوير هاتفها القابل للف LG Rollable

نفت شركة إل جي LG، شائعة إيقاف خط إنتاج هاتفها المزود بشاشة قابلة لتغيير حجمها والمسمى LG Rollable، بعد الإعلان عن عزمها التخلي عن قطاع الهواتف الذكية والذي تسبب في خسائر تشغيلية للشركة بلغت 135 مليارات دولار أمريكي، خلال العام الماضي.



وبحسب ما ذكره "gsmarena" التقني، حصل هاتف إل جي الذي يحمل رقم الطراز LM-R910N، على شهادة NFC، في شهر يناير الماضي، مما يشير إلى أن الهاتف القابل للف Rollable، لا يزال إلى حد كبير ضمن الخطة الإنتاجية للشركة، لذا من المتوقع أن يصل الهاتف القابل للف الذي تعمل إل جي على تطويره في الوقت الحالي، قبل نهاية العام الجاري.



ويستخدم هاتف إل جي LG Rollable، شاشة من نوع OLED مرنة متطورة من شركة صناعة الشاشات الصينية BOE، ستكون قابلة لتغيير حجمها التي تمتد لتتحول إلى شاشة حاسب لوحي بدلًا من شاشة هاتف ذكي، وتساعد عملية التمدد والانكماش على توفير مساحة شاشة أكبر.



وحسبما ذكرت التسريبات السابقة، سيأتي هاتف LG Rollable، كجزء من تجارب مشروع إل جي Explorer Project، والذي قدم خلال العام الماضي، الهاتف الذكي LG Wing، بتصميم دوار وشاشتين من نوع OLED.

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وخلال الأيام الماضية، خفضت شركة إل جي سعر هاتفها المميز "LG Wing"، كأحد أنواع الإجراءات للتخلص من كمية الهواتف الذكية المتوفرة بمخازنها حول العالم.وكانت إل جي قد طرحت هاتف LG Wing، للبيع في الهند بسعر مخفض عبر متجر الألكتروني الهندي Flipkart، مقابل سعر حوالي 400 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 200 جنيها مصريا)، بتخفيض يصل لأكثر من النصف مقارنة بسعره عند إطلاقه.ويمتاز هاتف LG Wing، على شاشة رئيسية بقياس 6.8 بوصة مع شاشة ثانوية قابلة للتدوير قياس 3.9 بوصة ، من نوع OLED، وتدعم الشاشة 16 لون، وبدقة +Full HD، بالإضافة كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 13+ 12 ميجابيكسل على التوالي.