فى إطار المنافسة فى سباق تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G ، اتفقتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على استثمار 4.5 مليار دولار بشكل مشترك لتطوير الجيل التالي لشبكات الجيل الخامس 5G من الاتصالات، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الصين.
وبحسب وكالة Nikkei Asia اليابانية فإن الإدارتان الأمريكية واليابانية بقيادة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وكذلك رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اتفقا على الاستثمار فى البحث والتطوير والاختبار ونشر الشبكات الآمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة بين البلدين.
وخصصت الولايات المتحدة 2.5 مليار دولار للعمل على تطوير وبناء شبكات الجيل السادس من الاتصالات 6G بينما خصصت اليابان ملياري دولار، من أجل إنشاء بديل لشبكة اتصالات تقودها الصين .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لمنافسة الصين.. أمريكا واليابان تستثمران 4.5 مليار دولار من أجل سباق 6G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق