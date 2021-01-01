

فيسبوك يؤجل قراره بشأن العودة المحتملة لترامب إلى المنصة فيسبوك يؤجل قراره بشأن العودة المحتملة لترامب إلى المنصة

أعلنت منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي أن مجلس الرقابة الخاص بالمنصة قرر تأجيل قراره بشأن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى "فيسبوك" و"إنستجرام".



وأوضح موقع "إن دي تي في" أن قرار حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام فيسبوك تم في شهر يناير الماضي بعد أعمال العنف في مبنى الكابيتول.



وقال الموقع إن التأخير يرجع إلى الوقت الذي استغرقته مراجعة أكثر من 9 آلاف رد عام على القضايا المثارة بشأن منشورات ترامب.

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن العديد من منصات شركات التكنولوجيا الكبرى اتخذت إجراءات بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول التي خلفت خمسة قتلى وإصابة أكثر من 100 ضابط شرطة، واتهم ترامب بالتحريض على العنف ونشر معلومات مضللة بشكل متكرر.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن "فيسبوك" يبحث إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد أن علقه مؤقتا قبل أسبوعين، مع بعض القيود، يأتي ذلك عقب تعليق شركة تويتر ترامب نهائيا، على خلفية اقتحام الكونجرس الأمريكي، ولا يزال "فيسبوك" على ما يبدو يدرس ملفه.وأعلن "فيسبوك" أنه أحال قرار وقف حسابات "ترامب" على لجنته المستقلة للرقابة، وفقا لوكالة رويترز، شهر يناير الماضي قبل سحب الرئاسة الأمريكية لديه إلي الرئيس المنتخب جو بايدن الآن.ومنع "فيسبوك" ترامب من الوصول إلى حساباته، سواء على موقعها أو "إنستجرام"، بسبب مخاوف من اضطرابات عنيفة أخرى عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكونجرس في واشنطن، يذكر أن هذه أول مرة يحجب فيها فيسبوك حسابا لرئيس أو رئيس وزراء.يذكر أنه تم إنشاء مجلس الرقابة الذي يتألف من 20 عضوًا بما في ذلك رئيس الوزراء السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام والعديد من خبراء القانون والمدافعين عن الحقوق من قبل "فيسبوك"، ردًا على انتقادات للتعامل مع المحتوى الإشكالي.