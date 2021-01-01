

تقارير: جوجل تختبر أداة سرية على متصفحها كروم من أجل الإعلانات تقارير: جوجل تختبر أداة سرية على متصفحها كروم من أجل الإعلانات

كشفت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية، تعمل على اختبار أداة سرية على متصفحها Chrome كروم ، من أجل القيام بتتبع المستخدمين وأنشتطهم عبر التصفح، وتعقب اهتماماتهم وتحركاتهم عبر الويب من أجل استهدافهم فى الإعلانات.



وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل تختبر بديلاً جديدًا لملفات تعريف الارتباط لمتصفح كروم وتتعقب من خلاله أنشطة المستخدمين، على الرغم من تعهدها بالتخلي عن ملفات تعريف الارتباط التقليدية الخاصة بالتطبيقات الأخرى لتتبع المستخدمين داخل متصفح كروم



وتعمل جوجل حاليًا على تجربة استبدال أداة FLoC لملفات تعريف الارتباط ، لكنها لا تسمح لمستخدمي كروم بمعرفة ما إذا كان قد تم تضمينهم في الاختبار أم لا، الأمر الذى يؤدي إلى تفاقم العديد من أسوأ مشكلات الخصوصية مع الإعلانات، بما في ذلك التمييز والاستهداف .



وتقوم جوجل فى الوضع الطبيعى باستخدام ملفات تعريف الارتباط لتحديد هويتك عند زيارة موقع ويب جديد، ويمكن أن تكون هذه الملفات مفيدة فى بعض الحالات مثل نشاطات التسوق الإلكترونى وغيرها والقيام بتسجيل نشاطات التسوق.

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وانتقدت مجموعة الحقوق الرقمية Electronic Frontier Foundation أداة تعقب FLoC التى تعمل جوجل على اختبارها وتجادل بأن أداة مراقبة سلوك المستخدم هذه يمكن أن تلحق الضرر بخصوصية مستخدمي متصفح كروم.وقالت مجموعة حقوقية أخرى للدفاع عن حقوق المستخدمين الإلكترونية، "إن جوجل لم تتعلم الدروس الصحيحة من رد الفعل المستمر على نموذج أعمال المراقبة".