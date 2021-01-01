لمستخدمى أندرويد .. كيف تمنع جوجل من تعقبك؟

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لمستخدمى أندرويد .. كيف تمنع جوجل من تعقبك؟

تشكل عملية تعقب وتتبع المستخدمين من قبل التطبيقات أو شركات الهواتف الذكية عملية خطيرة بسبب تعرض خصوصية المستخدمين للخطر بسبب بيع هذه البيانات لشركات الإعلانات للقيام باستهداف المسخدمين، الأمر الذى يعد انتهاكا كبيرا للخصوصية.

وبحسب موقع Tech Radar فإن مستخدمى هواتف أندرويد يعانون بشكل كبير من تعقب جوجل لهم ولبياناتهم الشخصية، من خلال محرك البحث الخاص بها جوجل كروم أو من خلال تطبيق الخرائط Google Maps وعلى الرغم من انه يشكل أمرا مفيدا لمعرفة الاتجاهات والطرق، إلا انه يمثل خطرا أيضا عند الاختراق أو التتبع .

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وفقا للموقع فإن محكمة فيدرالية أسترالية، اعتبرت أن شركة جوجل قد ضللت مستخدمي هواتف أندرويد فى أستراليا وإعطائهم بيانات خاطئة حول طريقة جمع بياناتهم الشخصية وكذلك بيانات الموقع الجغرافى، الأمر الذى يعتبر خداعا للمستخدمين، ولذل يجب اتباع عددا من الخطوات لعدم السماح بجوجل بتعقبك :



أولاً ، تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل ، ثم افتح جوجل مابس أو Google Maps


بمجرد تحميل Google Maps ، انقر فوق أيقونة حسابك الموجودة في أعلى يمين الشاشة ، بجوار شريط البحث.



في القائمة التي تظهر ، انقر على خيار "مخططك الزمني" ، متبوعًا بالأيقونة التي على شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.



في القائمة المنسدلة التي تظهر ، انقر على الخيار الأسفل "الإعدادات والخصوصية" والذي سينقلك إلى قائمة خيارات جديدة.



ضمن القائمة الفرعية "إعدادات الموقع" ، انقر على "حذف كل سجل المواقع" ، وحدد المربع واضغط على حذف.

لإيقاف تتبع جوجل لبيانات موقعك بشكل دائم ، قم بالتمرير لأسفل إلى "إعدادات الموقع" وابحث عن الخيارين "الموقع قيد التشغيل" و "سجل المواقع قيد التشغيل".



يمكنك النقر فوق كلاهما ، ثم الضغط على شريط التمرير الأزرق لإيقاف تشغيل تتبع بيانات جوجل بشكل دائم.

المصدر: صدى البلد

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