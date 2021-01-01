تعطل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة، يوم السبت، فيما كانت الشركة قد تعهدت بالعمل من أجل إيجاد حل لما حصل، حتى يتمكن المستخدمون من التصفح بشكل عادي.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن موقع "تويتر" تعطل للمرة الثانية، على قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة المتحدة.
وذكرت تقارير تقنية أن "تويتر" لم يتعطل في دولة محددة فقط، يوم السبت، بل إنه تعرض للإرباك في مختلف دول العالم.
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التعليقات على للمرة الثانية خلال يوم.. عطل واسع يصيب موقع "تويتر"
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