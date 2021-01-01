قالت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.
وقالت الشركة في تغريدة "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".
وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي .
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التعليقات على عطل في تويتر يقطع الخدمة عن المستخدمين
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