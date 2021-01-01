أفادت بيانات الموقع المراقب للأعطال والانقطاعات في موارد الإنترنت الشائعة "داونديتركتور"، اليوم الجمعة، أن مستخدمين من الولايات المتحدة واجهوا مشاكل في عمل محرك البحث "غوغل".
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للبوابة، بدأت ملاحظة الانقطاعات اليوم في حوالي الساعة 17:03 بتوقيت موسكو.
ولوحظ أن حوالي 60% من مستخدمي "غوغل" يشكون من مشاكل في البحث و 39% من صعوبات في تسجيل الدخول إلى الحساب.
كما لوحظ في الولايات المتحدة عددا قليل من الإخفاقات في خدمة "غوغل كلاسروم" و "جي ميل"، ويشتكي حوالي 49% من المستخدمين من مشاكل في الموقع، و 40% من مشاكل تسجيل الدخول إلى الحساب، و 9% من المستخدمين يلاحظون صعوبات في تلقي الرسائل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعض مستخدمي محرك بحث "غوغل" يواجهون مشاكل في تشغيله
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق