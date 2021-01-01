

بعض مستخدمي محرك بحث "غوغل" يواجهون مشاكل في تشغيله بعض مستخدمي محرك بحث "غوغل" يواجهون مشاكل في تشغيله

أفادت بيانات الموقع المراقب للأعطال والانقطاعات في موارد الإنترنت الشائعة "داونديتركتور"، اليوم الجمعة، أن مستخدمين من الولايات المتحدة واجهوا مشاكل في عمل محرك البحث "غوغل".



موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للبوابة، بدأت ملاحظة الانقطاعات اليوم في حوالي الساعة 17:03 بتوقيت موسكو.



ولوحظ أن حوالي 60% من مستخدمي "غوغل" يشكون من مشاكل في البحث و 39% من صعوبات في تسجيل الدخول إلى الحساب.

كما لوحظ في الولايات المتحدة عددا قليل من الإخفاقات في خدمة "غوغل كلاسروم" و "جي ميل"، ويشتكي حوالي 49% من المستخدمين من مشاكل في الموقع، و 40% من مشاكل تسجيل الدخول إلى الحساب، و 9% من المستخدمين يلاحظون صعوبات في تلقي الرسائل.

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في سياق متصل، ابتكرت شركة "غوغل" الأمريكية اختصارا جديدا يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن اختصار "غوغل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنرنت، بمجرد الضغط على زر "/"، الذي يساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "غوغل" ليعيدك مجددا إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "غوغل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية، بعد اختبارها بصورة ناجحة على هواتف "سامسونغ غلاكسي نوت 20 ألترا".