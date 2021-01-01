

Dell تطرح حاسبا أنيقا مجهزا بشاشات OLED Dell تطرح حاسبا أنيقا مجهزا بشاشات OLED

أعلنت عملاقة صناعة التقنية Dell عن أحدث نماذجها من حواسب XPS 13 التي حصلت على تصميم مميز ومواصفات ممتازة.



وتأتي حواسب XPS 13 الجديدة بعدة نسخ، أبرز نسخة حصلت على شاشة OLED بدقة (3456/2160) بيكسل، يصل معدل سطوعها إلى 400 شمعة/م تقريبا.



كما توجد نسخ مجهزة بشاشات بمقاس 13 بوصة، أبعادها "16:10"، منها شاشة تعمل باللمس بدقة (3840/2400) بيكسل، وشاشة تعمل باللمس بدقة (1920/1200) بيكسل، وشاشة عادية بدقة (1900/1200) بيكسل.

قد يعجبك أيضا...

وحصلت هذه الأجهزة على هياكل رقيقة وخفيفة الوزن مصنوعة من المعدن والبلاستيك، وعلى أنظمة تشغيل Windows 10، ومعالجات Intel Core i7-1185G7 من الجيل الحادي عشر فيها نوى يصل ترددها إلى 4.8 غيغاهيرتز.وزودتها Dell بذواكر وصول عشوائي LPDDR4x-4267 تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية PCIe SSD بسعات تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 2 تيرابايت.كما جهزتها بمنفذ لبطاقات microSD، ومنافذ Thunderbolt 4، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1، وبطاريات داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.