أعلنت عملاقة صناعة التقنية Dell عن أحدث نماذجها من حواسب XPS 13 التي حصلت على تصميم مميز ومواصفات ممتازة.
وتأتي حواسب XPS 13 الجديدة بعدة نسخ، أبرز نسخة حصلت على شاشة OLED بدقة (3456/2160) بيكسل، يصل معدل سطوعها إلى 400 شمعة/م تقريبا.
كما توجد نسخ مجهزة بشاشات بمقاس 13 بوصة، أبعادها "16:10"، منها شاشة تعمل باللمس بدقة (3840/2400) بيكسل، وشاشة تعمل باللمس بدقة (1920/1200) بيكسل، وشاشة عادية بدقة (1900/1200) بيكسل.
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التعليقات على Dell تطرح حاسبا أنيقا مجهزا بشاشات OLED
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