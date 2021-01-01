

"غوغل" تبتكر اختصارا جديدا يسهل البحث في الإنترنت "غوغل" تبتكر اختصارا جديدا يسهل البحث في الإنترنت

ابتكرت شركة "غوغل" الأمريكية اختصارا جديدا يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن اختصار "غوغل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنرنت، بمجرد الضغط على زر "/"، الذي يساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.



ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "غوغل" ليعيدك مجددا إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.

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ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "غوغل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية، بعد اختبارها بصورة ناجحة على هواتف "سامسونغ غلاكسي نوت 20 ألترا".