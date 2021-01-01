

لهذا السبب.. مايكروسوفت تحذر مستخدمى جوجل لهذا السبب.. مايكروسوفت تحذر مستخدمى جوجل

حذرت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية، مستخدمى جوجل من التعرض لبرامج ضارة جديدة وفريدة من نوعها يمكن أن تصيب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين عبر نماذج الاتصال بمواقع الويب، وذلك من خلال تهديدات قانونية مزيفة.



وبحسب موقع Gadgets Now فإن الهاكرز قد يستخمون عناوين URL عادية ومتعارف عليها وأيضا قانونية لجوجل للدخول إلى نظام الكمبيوتر الخاص بك، ومن ثم تتطلب عناوين URL من الضحية تسجيل الدخول باستخدام بيانات جوجل الخاصة به مما يؤدي إلى اختراق النظام.



وفقًا لمايكروسوفت فإنه يتم إساءة استخدام نماذج الاتصال الموجودة على مواقع الويب من قبل المتسللين لتقديم روابط ضارة، في رسائل البريد الإلكتروني ، ويتم توفير رابط بحيث يمكن للهدف التحقق من الأدلة.

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وبمجرد النقر على الرابط ، يتم تنزيل برنامج ضار يسمى IcedID يمكنه سرقة البيانات من أنظمة الكمبيوتر الخاصة بك ويؤدي أيضًا إلى تثبيت برامج الفدية، والتى تقوم بابتزاز المستخدمين بدفع أموال، ويستخدم المتسللون عناوين URL الخاصة بجوجل لجعل الهدف يعتقد أنه آمن للنقر عليه.وقالت مايكروسوفت بعد أن يقوم مستلم البريد الإلكتروني بتسجيل الدخول ، تقوم صفحة sites.google.com تلقائيًا بتنزيل ملف ZIP ضار ، والذي يحتوي على ملف .js غامض للغاية، ويتم تنفيذ ملف .js الضار عبر WScript مما يسمح للمهاجمين بالتحكم عن بعد في الجهاز المخترق .