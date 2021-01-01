

لعدم الإزعاج .. جوجل توفر ميزة خارقة لمستخدمى تطبيق Zoom لعدم الإزعاج .. جوجل توفر ميزة خارقة لمستخدمى تطبيق Zoom

قامت شركة Google جوجل الأمريكية بتوفير ميزة خارقة لمستخدمى تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom ، وذلك من خلال رفض كل مكالمات الفيديو إذا لم يكن المستخدم متواجد فى منزله، الأمر الذى ينبه المتصلين بعدم معاودة الاتصال إلا فى وقت آخر.



وبحسب موقع Android Police فإن جوجل أتاحت لمستخدمي Zoom عدم الرد تلقى الإشعارات المزعجة والمتكررة من مكالمات الفيديو الواردة والتى لا يمكنهم الرد عليها عندما لا يقومون بالمنزل، حيث تعتبر الميزة قد أتاحتها جوجل من فترة على تطبيقها Google Duo .



ومن خلال تطبيق Google Home يمكن لمستخدمى Zoom تفعيل ميزة رفض مكالمات الفيديو الواردة وعدم تلقى أى اشعارات متكررة على هواتفهم، ويمكن اختيارها فقط عندما تكون موجود فعليا فى المنزل.

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وبدأت الميزة في الظهور في عدد من إصدارات iOS على هواتف آيفون وأجهزة آيباد على تطبيق Assistant وكذلك تطبيق Google Home ، ولكن جوجل ستطرحها خلال ايام قليلة للغاية على هواتف أندرويد.وكانت كشفت تقارير أن شركة جوجل ، تعمل على إصدار ميزة جديدة للمستخدمين قريبا، وهى ميزة Heads Up ، التى ستقوم بتنبيه المستخدمين عندما يحاولون السير أثناء استخدام الهواتف الذكية، وتعمل على تحذير المستخدمين من السير أمام أعمدة الكهرباء أو الحواجز وغيرها.