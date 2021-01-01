آبل: توفير iMessage على أندرويد سيضرنا أكثر من أن ينفعنا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › آبل: توفير iMessage على أندرويد سيضرنا أكثر من أن ينفعنا

صورة الخبر: آبل: توفير iMessage على أندرويد سيضرنا أكثر من أن ينفعنا
آبل: توفير iMessage على أندرويد سيضرنا أكثر من أن ينفعنا

هناك قضية قائمة حالياً بين شركة Epic Games المطورة للألعاب وشركة آبل تحاول أن تثبت فيها الأولى أن الثانية تريد أن تجعل المستخدمين يستمروا في إستخدام أجهزتها من خلال إحتكار الخدمات.



شركة Epic Games قدمت للمحكمة رسائل بريد إلكتروني تم تبادلها بين موظفين ومسئولين كبار في شركة آبل يثبت صحة كلامها وأن آبل تحاول إحتكار الخدمات ليظل المستخدمين يستخدموا أجهزتهم المختلفة.



في أحد الرسائل قال Phil Schiller أحد المسئولين الكبار في آبل ومقدم مؤتمرات الشركة أن توفير خدمة iMessage على أندرويد سيضر بالشركة أكثر من أن ينفعها.



وقال Craig Federighi نائب رئيس فريق برمجة الأنظمة في آبل أن توفير خدمة iMessage على أندرويد سيزيل من أمام الآباء عقبة شراء هواتف أندرويد لأبناءهم لكي يستخدموها بدلاً من هواتف آيفون.


وبسبب هذه المناقشات قررت آبل في عام 2013 عدم تطوير نسخة من تطبيق iMessage لنظام أندرويد على الرغم من إنها ذكرت إنها قادرة على تطوير نسخة من التطبيق تعمل على نظام أندرويد ويستطيع وقتها مستخدمي النظامين تبادل الرسائل من خلال التطبيق.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آبل: توفير iMessage على أندرويد سيضرنا أكثر من أن ينفعنا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89097

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager