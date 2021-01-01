سامسونج تعلن عن قطعة Galaxy SmartTag لمساعدتك في العثور على الأشياء المفقودة

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سامسونج تعلن عن قطعة Galaxy SmartTag لمساعدتك في العثور على الأشياء المفقودة

سامسونج كشفت اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S21 وتستطيع معرفة كل شئ يخص الهواتف من خلال هذا الرابط وبجانب الهواتف كشفت كذلك عن قطعة صغيرة تُدعى Galaxy SmartTag.

ميزة Galaxy SmartTag يُمكن تعليقها في الأشياء الخاصة بك وربطها بهاتفك عن طريق البلوتوث وإذا فقدت الشئ المُعلق بيه هذه القطعة تستطيع البحث عنه من خلال هاتفك.

كذلك هناك قطعة آخرى تُدعى Galaxy SmartTag+ وهذه ستكون أكثر دقة في تحديد مكان الشئ الذي فقدته وستُمكنك من البحث عنه من خلال تقنية الواقع المعزز.

قطعة Galaxy SmartTag ستتوفر للبيع يوم 29 يناير بسعر 30 دولار ويُمكنك الحصول على قطعتين بسعر 50 دولار وأربع قطع بسعر 85 دولار أما Galaxy SmartTag+ سيكون سعر القطعة 40 دولار والقطعتين 65 دولار.

المصدر: عالم التقنيه

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