سامسونج كشفت اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S21 وتستطيع معرفة كل شئ يخص الهواتف من خلال هذا الرابط وبجانب الهواتف كشفت كذلك عن قطعة صغيرة تُدعى Galaxy SmartTag.
ميزة Galaxy SmartTag يُمكن تعليقها في الأشياء الخاصة بك وربطها بهاتفك عن طريق البلوتوث وإذا فقدت الشئ المُعلق بيه هذه القطعة تستطيع البحث عنه من خلال هاتفك.
كذلك هناك قطعة آخرى تُدعى Galaxy SmartTag+ وهذه ستكون أكثر دقة في تحديد مكان الشئ الذي فقدته وستُمكنك من البحث عنه من خلال تقنية الواقع المعزز.
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التعليقات على سامسونج تعلن عن قطعة Galaxy SmartTag لمساعدتك في العثور على الأشياء المفقودة
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