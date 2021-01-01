

فى أمريكا .. روبوت لتوصيل البيتزا بعد استمرار إغلاق المطاعم بسبب كورونا فى أمريكا .. روبوت لتوصيل البيتزا بعد استمرار إغلاق المطاعم بسبب كورونا

مع استمرار إغلاق المظاعم والتخوف من التجمعات، بحثت سلاسل المطاعم عن حلول بديلة لتوصيل الطلبات إلى العملاء إلى المنازل . وأصبح مديري المحلات يبحثون عن وسائل جديدة للتوصيل غير الأساليب التقليدية للتغلب على مشاكل انتشار كورونا واستمرار منع استقبال العملاء أو تخفيض الإعداد في صالات الطعام خوفا من كورونا.



وقال راندي جاروتي، الرئيس التنفيذي لشركة شيك شاك، لموقع ياهوو فاينانس، إن مبيعات المطاعم بالاعتماد على النشاط الرقمي يصل لنحو 20 % مقابل نحو 80 % من خلال التعامل المباشر .



وفي إطار الخروج عن التقليدي وقعت سلسلة مطاعم بيتزا اتفاق مع إحدي شركات التوصيل لضمان سرعة توصيل منتجاتها إلى العملاء. حيث اتفقت شركة بولاية هيوستن مع شركة توصيل من وحدات روبوت ذاتية القيادة «نيرو»، حيث يمكن للعملاء الدخول على الموقع الإلكتروني لمحل البيتزا وتحديد الطلب على أن يتم التوصيل من خلال شركة التوصيل ذاتية القيادة ما يغني عن التعامل مع السائق أو مندوب توصيل.