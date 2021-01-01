اليوم وبدون سابق إنذار، قامت شركة مايكروسوفت بالإعلان رسميا عن الكمبيوتر المحمول Surface Laptop 4 بمعالجات AMD Ryzen 4000 الجديدة والجيل الحادي عشر من Intel ومواصفات أكثر تقدما عن الجيل السابق Surface Laptop 3 الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي، وفي هذا المقال الجديد سنتطرق لعرض سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4.
مواصفات Surface Laptop 4
هذا الجهاز الكمبيوتر المحمول سيتوفر بإصدارين الإصدار الأول يضم شاشة بحجم 13.5 بوصة وبدقة 2256×1504 بكسل والإصدار الثاني يضم شاشة بحجم 15 بوصة وبدقة 2496×1664 بكسل وكلاهما يدعمان 10 نقاط لمس متعدد مع دعم لقلم Surface Pen.
كلا الإصدارين من جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4 سيتوفران مع 4 خيارات جديدة لوحدة المعالجة المركزية الخيار الأول يضم معالجا من فئة AMD Ryzen 5 4680U والخيار الثاني يضم معالج Ryzen 7 4980U أما الخيار الثالث فيحتوي على معالج من فئة Intel Core i5-1135G7 والخيار الرابع مع معالج Core i7-1185G7 وبخصوص معالج الرسوميات فتتميز الخيارات التي تأتي مع معالجات من AMD برسوميات Radeon Graphics بينما تحتوي أجزاء Intel على رسوميات Intel Iris Xe Graphics.
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