

سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4 سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4

اليوم وبدون سابق إنذار، قامت شركة مايكروسوفت بالإعلان رسميا عن الكمبيوتر المحمول Surface Laptop 4 بمعالجات AMD Ryzen 4000 الجديدة والجيل الحادي عشر من Intel ومواصفات أكثر تقدما عن الجيل السابق Surface Laptop 3 الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي، وفي هذا المقال الجديد سنتطرق لعرض سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4.



مواصفات Surface Laptop 4

هذا الجهاز الكمبيوتر المحمول سيتوفر بإصدارين الإصدار الأول يضم شاشة بحجم 13.5 بوصة وبدقة 2256×1504 بكسل والإصدار الثاني يضم شاشة بحجم 15 بوصة وبدقة 2496×1664 بكسل وكلاهما يدعمان 10 نقاط لمس متعدد مع دعم لقلم Surface Pen.



كلا الإصدارين من جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4 سيتوفران مع 4 خيارات جديدة لوحدة المعالجة المركزية الخيار الأول يضم معالجا من فئة AMD Ryzen 5 4680U والخيار الثاني يضم معالج Ryzen 7 4980U أما الخيار الثالث فيحتوي على معالج من فئة Intel Core i5-1135G7 والخيار الرابع مع معالج Core i7-1185G7 وبخصوص معالج الرسوميات فتتميز الخيارات التي تأتي مع معالجات من AMD برسوميات Radeon Graphics بينما تحتوي أجزاء Intel على رسوميات Intel Iris Xe Graphics.

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وبخصوص الذاكرة فسيتوفر هذا الكمبيوتر المحمول مع ذاكرة تخزين من نوع SSD بسعة 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X بسعة 8 أو 16 أو 32 جيجا رام، كما أن Microsoft Surface Laptop 4 يحتوي على كاميرا ويب بدقة 720 بكسل ويحتوي كذلك على منفذ USB Type C ومنفذ USB‑A ومنفذ Surface Connect بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس وميكروفونات مزدوجة بعيدة المدى ومكبرات صوت ستريو مع Dolby Atmos كما أنه يدعم Wi-Fi 802.11ax مع دعم Bluetooth 5.0.الإصدار الذي يأتي مع شاشة حجمها 13.5 بوصة من Surface Laptop 4 سيتوفر للشراء بأربعة ألوان مختلفة وهي الأزرق والأسود والبلاتنيوم والرملي، أما الإصدار الذي يضم شاشة بسعة 15 بوصة فسيتوفر بلونين فقط وهما البلاتيني والأسود غير اللامع وكلاهما بهيكل معدني قياسي؛ وبخصوص مواعيد التوافر فتم التأكيد على أن هذا الكمبيوتر المحمول سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتداء من يوم 15 أبريل.سعر جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Laptop 4 يباع بسعر يبدأ من 1000 دولار أمريكي لأرخص طراز يضم معالجا من AMD.وبسعر 1300 دولار لأرخص طراز يضم معالجا من Intel.