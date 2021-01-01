

هل يثق الناس بالخوارزمية أكثر من بعضهم البعض؟ هل يثق الناس بالخوارزمية أكثر من بعضهم البعض؟

تدار حياتنا اليومية بواسطة الخوارزميات سواء كنا نتسوق عبر الإنترنت أو نقرر ما نشاهده أو نحجز رحلة طيران، وسط انتشار الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار التساؤلات بشأن حقيقة الثقة فى الخوارزميات أكثر من البشر؟ وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.



وتُعرف الخوارزميات بأنها مجموعة من الخطوات المحددة والمتسلسلة التي تنفذ من أجل حل مشكلةٍ ما أو من أجل تنفيذ مهمة محددة، في عصرنا الحالي يكاد لا يخلو أي علم من تطبيق مفاهيم الخوارزميات بأشكالها المختلفة ويشاع استخدام الخوارزميات في مجال علوم الحاسوب.



وأجرى ثلاثة من الباحثين من جامعة جورجيا مؤخرًا دراسة لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يثق البشر في إجابة يعتقدون أنها تم إنشاؤها بواسطة خوارزمية أو مصدرها جماعي من البشر.



وأشارت النتائج إلى أن البشر كانوا أكثر عرضة للثقة في الخوارزميات عندما تصبح المشكلات معقدة للغاية بحيث لا يمكنهم الوثوق بإجاباتهم.



ودلل التقرير على ذلك بمثال ثقة الكثيرين في طرق الترفيه لتطبيقات مثل Spotify وNetflix، لذلك ليس من المستغرب أن يختار البشر الإجابات على أساس التمييز الوحيد الذي تم تصنيفهم على أنه تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.



واختار الباحثون 1500 مشارك للدراسة، وطُلب منهم إلقاء نظرة على سلسلة من الصور وتحديد عدد الأشخاص الموجودين في كل صورة، مع زيادة عدد الأشخاص في الصورة، اكتسب البشر ثقة أقل في إجاباتهم وعُرض عليهم القدرة على مواءمة إجاباتهم إما مع إجابات من مصادر جماعية من مجموعة من آلاف الأشخاص، أو الإجابات التي قيل لهم أنها قد تم إنشاؤها بواسطة الخوارزمية.



وجدت الدراسة أن الناس يعتمدون أكثر على النصائح الخوارزمية فيما يتعلق بالتأثير الاجتماعي، حيث تصبح المهام أكثر صعوبة، ركزت جميع التجارب الثلاثة على مهمة فكرية ذات إجابة صحيحة ووجدت أن الأشخاص يعتمدون أكثر على المشورة الخوارزمية مع زيادة الصعوبة.



واستمر هذا التأثير حتى بعد التحكم في جودة النصيحة، وحساب الموضوعات ودقتها، وما إذا كان الأشخاص قد تعرضوا لمصدر واحد فقط للنصيحة أو كلا المصدرين.



وتكمن المشكلة هنا في أن الذكاء الاصطناعي ليس مناسبًا تمامًا لمهمة مثل حساب عدد البشر في الصورة، قد يبدو الأمر وكأنه مشكلة تم إنشاؤها لجهاز كمبيوتر - فهي قائمة على الرياضيات، لكن حقيقة الأمر هي أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يكافح لتحديد الكائنات في الصور خاصةً عندما لا توجد خطوط فاصلة واضحة بين الأشياء نفسها.



نظرة سريعة: يشير البحث إلى أن عامة الناس ربما يكونون مرتبكين قليلاً بشأن ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، تزداد الخوارزميات قوة وأصبح الذكاء الاصطناعي جانبًا مهمًا من جوانب حياتنا اليومية، لكنها ليست علامة جيدة أبدًا عندما يبدو أن الشخص العادي يعتقد أن إجابة معينة أفضل لمجرد اعتقاده أنها تم إنشاؤها بواسطة خوارزمية.

