استهدفت منصة التعليم عن بعد التي يستخدمها التلاميذ الفرنسيون بسبب جائحة كوفيد-19 الأسبوع الماضي بهجمات إلكترونية من الأراضي الروسية والصينية على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وأوضح المصدر نفسه أن المصدر الجغرافي للهجمات لا يعني أن المنفذين يحملون بالضرورة الجنسيتين الروسية أو الصينية بحسب ما تظهره التحقيقات حتى الآن.
وبعد الإعلان قبل عشرة أيام عن اغلاق المؤسسات المدرسية للجم انتشار وباء كوفيد-19، عاد تلاميذ المدارس التكميلية والثانوية الثلاثاء الماضي للتعلم عن بعد لمدة أسبوع.
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التعليقات على كشف مصدر هجمات إلكترونية على منصة التعليم عن بعد في فرنسا
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