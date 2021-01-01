طرح موقع "فيسبوك" تقنية جديدة، خاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك بدأ في عرض إشعارات التطعيم الحكومية الخاصة بلقاحات "كوفيد 19".
ويسعى فيسبوك من خلال تلك التقنية إلى ربط الأشخاص بالمعلومات الخاصة بمكان إقامته وإشعارات الإدارات الصحية المحلية، حول كيفية حصوله على اللقاء.
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التعليقات على "فيسبوك" يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات "كورونا"
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