أعلنت شركة Telesat الكندية عن نيتها دخول السباق العالمي الجديد في مجال الأقمار الصناعية المخصصة لتغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت العالية السرعة.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن "خططها تتضمن استحداث مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم التي ستعمل في مدارات أرضية منخفضة، لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت العالي السرعة لمناطق الأرض، وتنافس من خلالها أقمار شركة OneWeb وأقمار Starlink التي تطورها شركة سبيس إكس الأمريكية".
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، دان غولدبيرغ، عن ثقته بأن أقمار شركته ستحقق نجاحا في المهمة المطلوبة منها رغم المنافسة القوية الموجودة في هذا المجال حاليا.
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التعليقات على شركة كندية ستنافس OneWeb و"سبيس إكس" في مجال الإنترنت الفضائي
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