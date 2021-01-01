NVIDIA تخطط لتغيير عالم الحواسب بمعالجات متطورة

أعلنت عملاقة صناعة الشرائح الإلكترونية NVIDIA عن نيتها تطوير جيل جديد من المعالجات سينقل الحواسب إلى عالم أكثر تطورا.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تخطط لتطوير معالجات جديدة تدعى Grace، تعتمد على معايير شركة Arm، لتكون منافسا قويا لمعالجات إنتل و AMD.
وسيخصص هذا النوع من المعالجات تبعا لـ NVIDIA للحواسب الفائقة الأداء التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستخدم في البحوث المتقدمة المتعلقة بالعديد من المجالات مثل علوم الفيزياء والرياضيات والفلك والكيمياء والأبحاث الاقتصادية، والأهم من كل ذلك هو أنها ستعتمد حاسبا بقدرات فائقة سيطوره مركز الحوسبة الوطني السويسري.
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