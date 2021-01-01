اكتشف خبراء تقنيون ثغرة أمنية حديثة في تطبيق واتساب للتواصل الفوري، تسمح لأي شخص بتعليق الحساب الخاص بك، دون الحاجة إلى اللجوء إليه.
وذكر موقع "PaperGeek" الفرنسي والمتخصص في المستجدات التقنية أن هذا الاكتشاف يأتي بعد فترة قصيرة من اعتماد واتساب سياسة تحديث الخصوصية، التي أثارت الكثير من الجدل.
ويبدأ مستغل الثغرة بتثبيت "واتساب" على جهاز جديد، ثم يدخل رقمك الهاتفي لتفعيل الحساب. ومعروف أن تطبيق الدردشة ليس بإمكانه التحقق من الرقم بنسبة 100%، حيث يكتفي بإرسال رمز سري إلى رقمك. وبعد عدة محاولات متكررة وغير ناجحة، يتم تعليق حسابك لمدة 12 ساعة.
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التعليقات على ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين
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